Controlli dei veicoli a Usmate, in arrivo un software per verificare assicurazioni e revisioni

Un nuovo software per verificare in tempo reale la regolarità delle assicurazioni e delle revisioni dei mezzi in transito sul territorio comunale.

Controllo assicurazioni e revisioni, arriva un nuovo software a Usmate

La nuova apparecchiatura, come confermato dall'assessore con delega alla Sicurezza, Pasquale De Sena, verrà messa a disposizione del Comando della Polizia locale a partire dal periodo autunnale.

Il software consentirà agli agenti di collegarsi con le telecamere posizionate ai varchi di accesso in paese e di ricevere informazioni sullo stato delle revisioni e delle assicurazioni dei mezzi in transito. Queste informazioni saranno rapidamente consultabile dagli agenti impegnati in posti di blocco che avranno così la possibilità di effettuare controlli e verifiche sui mezzi in ingresso del paese, eventualmente procedendo con la fase sanzionatoria.

"E' giusto che tutti i veicoli siano in regola"

“Si tratta di sistemi all’avanguardia di cui anche il nostro Comune entrerà in possesso – prosegue De Sena – ogni volta che una targa segnalerà un’anomalia, la pattuglia potrà attenderla a poca distanza e fermarla per i relativi controlli. Nessuna volontà vessatoria, ma è giusto che tutti i veicoli in circolazione siano in regola con revisione e assicurazione a tutela di tutti gli altri utenti della strada. Grazie a questa apparecchiatura, si eleva ulteriormente il livello tecnologico del nostro Comando a cui il Comune vuol fornire la strumentazione necessaria per aumentare sempre più i controlli nel nostro territorio”.