Controlli della Polizia al mercato: multe per oltre 2mila euro

Controlli al mercato di Cesano Maderno da parte della Polizia Locale: al termine delle verifiche sono scattate multe per oltre 2mila euro

I controlli

A seguito della riorganizzazione della Polizia Locale di Cesano Maderno, sono riprese nelle ultime settimane i controlli in materia commerciale e annonaria, svolti dall’Unità Specialistica Gestione del Territorio da poco affidata all’ufficiale Pasquale Raso.

In particolare, la Polizia Locale guidata dal comandante Gabriele Caimi venerdì ha effettuato controlli mirati nell’area del mercato di piazza Facchetti, con un focus incentrato al rispetto degli stalli assegnati, alla verifica dei permessi e delle autorizzazioni, al contrasto efficace della vendita abusiva di prodotti privi di filiera di tracciamento.

Nell’ambito delle verifiche si è proceduto al sequestro di alcune cassette di ortaggi e alimenti venduti senza tracciabilità e che, immediatamente dopo la confisca, sono state portate in piattaforma per la distruzione, così come previsto dalla normativa vigente.

Sono state, inoltre, elevate due sanzioni per violazione della normativa regionale in materia di commercio ambulante e per violazione dell’art. 5 del Regolamento Comunale per le aree destinate al commercio in forma itinerante: l’ importo complessivo delle due sanzioni è di 2.064 euro.

Mercato, ma non solo

Analoghe attività di controllo sono state effettuate in alcuni esercizi commerciali della città dove non sono state riscontrate anomalie o situazioni di irregolarità. Il monitoraggio da parte della Polizia Locale proseguirà nelle prossime settimane in maniera costante, così da tutelare i commercianti regolari che sostengono l’economia locale e che si impegnano a fornire un servizio alla nostra comunità.