Prosegue l’intervento sperimentale per il controllo della diffusione del parassita Takahashia japonica a Vimercate.

Controllo della Takahashia japonica a Vimercate, inizia la fase dei “lavaggi” dei rami

Coinvolte due aree: 5 gelsi in via Pellico a Velasca e 45 liquidambar nella zona di via Cremagnani. Dopo la prima fase di deposizione di insetti antagonisti, che si nutrono delle uova di cocciniglia, prende avvio la fase dei “lavaggi” dei rami con prodotti a bassissimo impatto ambientale. Questi prodotti elimineranno dai rami le neanidi (l’insetto nello stadio giovanile) nati dalle uova che gli insetti antagonisti non hanno mangiato.

Dove sarà vietata la sosta

L’azione combinata dovrebbe sortire un effetto positivo rispetto alla diffusione del parassita. Durante questo intervento sarà vietata la sosta dalle ore 21.00 di giovedì 13 giugno alle ore 6.00 di venerdì 14 giugno nel parcheggio di via Pellico a Velasca (nel lato dove sono a dimora gli alberi) e in via Cremagnani nei parcheggi a lisca di pesce dall’ingresso lato ovest (nei pressi della rotonda con via Trieste) fino al numero civico 13 compreso.