Controllo di vicinato e Polizia locale di Desio uniti per una maggiore sicurezza

Furti, rifiuti, spaccio e senzatetto: la Polizia Locale di Desio e il gruppo di controllo di vicinato cittadino insieme per la sicurezza. Parola d’ordine: rendere efficace la collaborazione, così come indicato anche dalla Prefettura.

Controllo di vicinato, preoccupano i furti

Furti, rifiuti, spaccio e senzatetto: la Polizia Locale e il gruppo di controllo di vicinato insieme per la sicurezza. Gli agenti della Polizia Locale e il gruppo del controllo di vicinato Stazione-Sacro Cuore con altri residenti si sono incontrati nei locali del Dr. Creatur in via Lampugnani e nel parcheggio antistante, per un confronto in merito alle principali problematiche che colpiscono il quartiere. Presenti Martino Marrella, Luigi Corbetta, Guido Meda e Giuseppe Zito, che, insieme, fanno anche parte del comitato di quartiere. Tra le questioni emerse, una delle preoccupazioni maggiori degli ultimi tempi riguarda i furti, ravvicinati e frequenti, che avvengono proprio in queste zone, come di recente è successo in via Molinara.

Scarico abusivo di rifiuti, spaccio e bivacchi per i senzatetto

Un’altra nota dolente riguarda lo scarico abusivo dei rifiuti che coinvolge principalmente via Edison, via Molinara, via San Gennaro e via Zandonai, così come da tenere costantemente monitorate sono le abitazioni dismesse di via Brambilla, che vengono occupate, soprattutto durante la stagione invernale, dai senzatetto, diventando talvolta dei veri e propri bivacchi e punti dove passare la notte. In prossimità di via San Gennaro, inoltre, qualcuno del gruppo del controllo di vicinato ha segnalato la presenza di una cascina nelle cui vicinanze sono stati registrati alcuni movimenti sospetti, che fanno pensare ad attività di spaccio. Qualcuno ha inoltre fatto presente anche il problema delle deiezioni canine.

Problema viabilità, camion incastrati e sicurezza pedoni

Durante l'incontro sono state poi ricordate le problematiche connesse ai sottopassi della stazione, in via Lampugnani e in via Tagliabue, per i i quali il gruppo di controllo del vicinato chiede maggiore sicurezza. Rispetto ai camion che spesso restano incastrati, è stato chiesto di installare qualche cartello in più, "in modo che si possa mettere in guardia gli autotrasportatori", mentre, da quanto è emerso, non è possibile spostare il dissuasore d’altezza in un altro spazio. Infine, tra le problematiche portate all’attenzione degli agenti è emersa anche la necessità di illuminare maggiormente il ponte di via Tagliabue: "Di sera l’illuminazione è davvero scarsa e ciò lo rende pericoloso".