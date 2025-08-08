Controllo in città

Nove serate di presidio sono già state svolte, altre cinque sono previste fino a ottobre

Come previsto dal piano di sicurezza, redatto dal Comandante della Polizia Locale Vittorio De Biasi e approvato dalla Giunta Comunale di Vimercate la scorsa primavera, prosegue l’attività di controllo del territorio con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e presenza sul territorio durante le ore serali, in particolare nei fine settimana e nei luoghi della cosiddetta “movida”.

Controllo serale del territorio, il bilancio da maggio a luglio

Dal 23 maggio al 25 luglio sono state effettuate 9 giornate di servizio serale, su un totale di almeno 14 previste complessivamente tra maggio e settembre. Un’iniziativa importante, che sta già dando risultati concreti.

Nel corso di queste prime 9 serate:

- Sono state svolte 146 ore di lavoro complessivo

- 445 veicoli sono stati sottoposti a controllo, con 215 sanzioni elevate per infrazioni al Codice della

Strada.

- Particolare attenzione è stata riservata al controllo dei pubblici esercizi: ne sono stati controllati 15, soprattutto nelle zone più frequentate durante le ore serali. In tre casi sono state rilevate irregolarità: una violazione per disturbo della quiete pubblica, una per intrattenimento senza licenza (in violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e una per occupazione di suolopubblico in misura superiore al consentito.

- Sono state identificate 225 persone, anche con l’obiettivo di verificare eventuali somministrazioni dialcolici a minori. In tal senso, non sono emerse violazioni.

- 45 conducenti sono stati sottoposti a controlli con etilometro per il tasso alcolemico.

-Durante i servizi è stata inoltre verificata l’osservanza dell’ordinanza comunale sulla “movida”, che tra le altre prescrizioni prevede il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro: una disposizione rispettata pienamente dagli operatori del settore.

- Buona parte dei servizi è stata svolta secondo la dinamica del controllo congiunto e coordinato con i Carabinieri.

L’attività proseguirà anche nelle prossime settimane, fino ad inizio ottobre, con ulteriori giornate di controllo già in programma.