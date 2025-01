Contromano, provoca un incidente e scappa: beccato dalla Polizia locale

Non solo ha imboccato la via del centro in contromano, ma ha anche provocato un incidente ed è poi scappato. La sua fuga però è durata giusto qualche ora: la Polizia locale di Villasanta lo ha prontamente identificato, rintracciato e lo ha messo davanti alle proprie responsabilità.

Contromano, provoca un incidente e scappa

Nei guai è finito un 65enne di Monza che lo scorso sabato mattina si è reso protagonista di un sinistro che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Il tutto è accaduto a Villasanta intorno alle 7 del mattino tra via Vittorio Veneto e via Camperio, imboccata in contromano dal monzese a bordo di una "Fiesta". Sulla strada ha però urtato una "Cupra" che stava uscendo da un parcheggio. L’impatto è stato piuttosto violento, ma il conducente non si è fermato e si è dato alla fuga.

L'intervento della Polizia locale

Immediatamente è scattato l’intervento della Polizia locale, che dopo i rilievi sul posto ha dato avvio alle indagini. Cruciali si sono rivelate le immagini del sistema di videosorveglianza che, unitamente ai pezzi della "Fiesta" rimasti in via Camperio dopo l’incidente, hanno permesso di risalire al 65enne. Che, nel primo pomeriggio, si è visto bussare alla propria porta dagli agenti della Locale guidati dal comandante Maurizio Carpanelli. Inizialmente l’uomo ha negato ogni addebito, rifiutandosi persino di fornire le proprie generalità.

Conto salatissimo

Poi però è "crollato" sotto le evidenze, anche perché l'auto risultava danneggiata in maniera compatibile con i pezzi rinvenuti in via Camperio. Salatissimo il conto: non solo all'uomo è stata elevata una multa da circa 500 euro per aver imboccato la strada contromano, per aver provocato un incidente e per essere fuggito, ma gli è stata anche ritirata la patente.