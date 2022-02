Interventi

Negli ultimi sei mesi del 2021 nel Comune di Concorezzo sono stati recuperati un totale di 33 animali da parte del personale dell’ENPA con cui l’Amministrazione ha siglato una convenzione a inizio 2021.

E se la maggioranza delle operazioni sono state riferite a gatti (19) e cani (cinque), tra gli animali recuperati ci sono però anche due tortore, un riccio, una civetta e una capinera.

Convenzione con Enpa: in sei mesi a Concorezzo recuperati 33 animali portati al rifugio canile

L’accordo con Enpa ha reso possibile, oltre al recupero degli animali da parte del personale specializzato, anche il ricovero presso il canile e il rifugio di Monza.

“La convenzione siglata con Enpa permette alla nostra città di avere uno strumento in più per la gestione delle attività di intervento legate agli animali- ha commentato l’assessore all’Ambiente Silvia Pilati-. Grazie al personale specializzato siamo infatti in grado di poter garantire interventi rapidi e competenti così da gestire in modo strutturato operazioni che coinvolgono gli animali. Non solo. In città svolgono un lavoro importante anche i volontari che si occupano della gestione dei gatti appartenenti alle colonie feline sul nostro territorio. A loro va il ringraziamento dell’amministrazione comunale per l’impegno a favore degli animali”.

Nello specifico a Concorezzo sono presenti 38 colonie feline censite dal Comune e gestite da circa una trentina di cittadini.

(foto archivio)