Coppia da record a Veduggio: si amano da sessantatré anni

Era l’8 agosto di sessantatré anni fa quando, uniti davanti all’altare, si promettevano di amarsi per sempre. Settimana l’altra i veduggesi Luigia Angiolini e Luigino Barlassina, rispettivamente classe 1935 e 1934, hanno festeggiato l’importantissimo anniversario di nozze insieme alla loro bella famiglia: i figli Donatella e Alberto e le adorate nipoti Barbara, Samantha e Valentina.

Si amano da sessantatré anni

Il fatidico «sì» Luigia e Luigino se l’erano scambiato a Cologno Monzese, dove hanno vissuto fino al 1984; poi, una volta in pensione, si sono trasferiti in paese.

Accanto alla famiglia, Barlassina, ex responsabile di zona «Enel», ha sempre coltivato tanti interessi: è stato pilastro degli «Amici per lo sport» e centauro. Una passione, quella per le due ruote, capace di «contagiare» anche la moglie e di portarlo a diventare proprietario di uno dei cinquanta esemplari della preziosissima «Mv Agusta F4, 312», serie argento, consegnata dalla «Walter Moto» di Seregno come riconoscimento per una vita trascorsa tra i circuiti di tutta Europa.

La passione per le due ruote

Quindici anni fa ce lo aveva raccontato nel corso di un’intervista, partita dal 1973. Un anno di svolta per lui, merito dell’incontro con il pilota monzese Gianfranco Bonera, uno dei talenti più vivaci del motociclismo italiano dei primi anni Settanta.

«Ci siamo conosciuti per caso - ci aveva spiegato Barlassina - Ho visto la sua moto in un condominio dove stavo lavorando, gli ho parlato della mia passione per i motori e da quel giorno non ci siamo più persi di vista».

L’inizio di un’avventura indimenticabile: il veduggese ha seguito la carriera di Bonera dal 1973 al 1981 come appassionato e grande esperto di motori, condividendo nei box gioie e dolori del motociclista. Dal 1984 al 1994 ha girato tutti circuiti d'Italia come autista dei camion della Walter Moto di Seregno, conoscendo i più famosi motociclisti del tempo, come Virginio Ferrari e tanti altri.

All’inossidabile coppia, gli auguri da parte di tutta la loro bella famiglia e della nostra redazione.