Coppia di fotografi nel videoclip di Annalisa e Tananai e nelle riprese dell’ultimo film con George Clooney

Metti il videoclip del momento con i cantanti Annalisa e Tananai. E mettici pure le riprese con George Clooney, nel suo ultimo film. Un’estate sicuramente da ricordare per Massimo Bacciu (in arte Max Ciuba) e la moglie Emilia Spinelli. Perché ormai di apparire in videoclip, film e pubblicità ci hanno preso gusto.

Coppia di fotografi nel videoclip di Annalisa e Tananai

E così per la coppia (64 anni lui, 63 lei, conosciutissimi a Cesano Maderno per l’attività trentennale dello studio fotografico) è arrivata la soddisfazione di girare il video della canzone «Storie brevi», un tormentone musicale che vede protagonisti due autentiche star del momento, appunto Annalisa (reduce da una tournée trionfale nei palazzetti) e Tananai.

Una bella soddisfazione, tanto più che gli unici ad apparire nel videoclip insieme ai due cantanti sono proprio Massimo ed Emilia.

«Una doppia esperienza da sogno dal momento che nella trama del video io e mia moglie recitiamo la parte dei proprietari di una fantastica villa sul lago, Villa Rusconi-Clerici, a Verbania sul lago Maggiore - racconta divertito Bacciu - Tanto è vero che mentre aspettavamo Annalisa e Tananai è arrivata una coppia di turisti in motoscafo e ci ha chiesto informazioni sulla villa, come se fossimo stati davvero i proprietari. A quel punto il regista ci ha fatto i complimenti perché significava che eravamo molto credibili nella parte».

E poco importa che nello sviluppo del videoclip la trama assume toni drammatici, lì per fortuna davvero per finzione: «I due artisti impersonano una coppia sulla falsariga di Bonnie e Clyde e dunque a un certo punto veniamo legati e imbavagliati. Ad ogni modo, nella realtà Annalisa e Tananai sono molto simpatici e disponibili. Abbiamo fatto anche un selfie assieme, purtroppo però in queste come in altre occasioni il tempo è tiranno e chi sta attorno a questi personaggi famosi li “reclama” a gran voce».

E nelle riprese dell’ultimo film con George Clooney

Come accaduto ancor più recentemente a Milano, in stazione Centrale, dove sono state girate alcune scene dell’ultimo film con George Clooney, vincolato al più assoluto silenzio riguardo titolo e trama.

«La produzione ci ha raccomandato di non avvicinare Clooney, di non rivolgergli parola, di non chiedergli foto o selfie, però in realtà è lui che si è preoccupato di venirci incontro, di chiederci come stavamo, se andava tutto bene...», spiega Bacciu.

Come già raccontato sul nostro Giornale, quello di Massimo ed Emilia è di fatto ora diventato un vero e proprio lavoro: