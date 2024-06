Cora Colombo è la nuova presidente del Rotary Club di Meda e delle Brughiere

Con Cora Colombo è iniziata una nuova stagione per il Rotary Club Meda e delle Brughiere, che punta a valorizzare i giovani, portatori di entusiasmo, freschezza e idee stimolanti. La 39enne di Meda, che lavora in una banca di investimenti, durante la conviviale di giovedì sera, 20 giugno 2024, al Golf Club di Carimate è diventata la nuova presidente del gruppo, ricevendo il collare dal past president Antonio Colleoni.

Cora Colombo è la nuova presidente del Rotary di Meda e delle Brughiere

Un simbolico passaggio di consegne la cui formalità è stata sdrammatizzata dall’ex professore desiano, che ha simpaticamente donato al suo successore una bacchetta magica, «che spero sia di buon auspicio, considerando che il tema di questo anno rotariano è proprio la magia», ha spiegato.

«Ringrazio Antonio, che per me, fin da quando ero nel Rotaract, rappresenta l’esempio del vero socio rotariano», ha detto Colombo emozionata, ammettendo che «quando qualche anno fa mi era stato chiesto se avessi voluto diventare presidente, inizialmente ero titubante perché sono sempre di fretta, spesso arrivo in ritardo e odio parlare in pubblico. Ma poi ho pensato che se i soci avevano creduto in me ce l’avrei potuta fare e mi sono fatta coraggio. Conterò sul vostro appoggio, accetterò critiche, correzioni e supporto da tutti». Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Celebrato l'ingresso e di due nuovi soci e assegnate le Paul Harris

Prima dell’atteso momento dell’insediamento del nuovo presidente, altri due momenti hanno caratterizzato la serata: l’ingresso dei soci Cinzia Segafredo e Diego Lento e la consegna delle «Paul Harris», ovvero il massimo riconoscimento rotariano, alla professoressa del liceo Marie Curie di Meda, Giovanna Frare, per l’impegno profuso per il progetto «Una scuola per un futuro migliore» nel villaggio di Mkindi, in Tanzania, a Marco Amistani per le Rotariadi, al «segretario perfetto» Francesco Monguzzi, al tesoriere Elio Brambilla e a Carlo Meroni e Roberto Conti per il prezioso contributo che hanno dato durante l’anno.