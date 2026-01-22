Anche quest’anno Regione Lombardia ha celebrato e premiato l’impegno della Polizia Locale, rendendo omaggio a 36 agenti provenienti da diversi Comuni lombardi che si sono distinti per meriti speciali in episodi avvenuti nel corso del 2024. Tra i brianzoli tre agenti della Polizia Locale di Limbiate.

Coraggio e senso del dovere, Regione premia tre agenti della Polizia Locale

La cerimonia si è svolta a Brescia, a Palazzo della Loggia, in occasione della Giornata della Polizia Locale, organizzata in concomitanza con la festività di San Sebastiano, patrono del Corpo. All’evento hanno partecipato gli assessori regionali Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima), insieme a rappresentanti istituzionali e autorità civili e militari del territorio.

Nel corso dell’evento sono state conferite croci e nastrini al merito, menzioni speciali con pergamena e premi in memoria di Nicolò Savarino, il vigile milanese che ha perso la vita in servizio, a testimonianza del valore, del coraggio e della dedizione degli operatori della Polizia Locale lombarda.

Tre riconoscimenti per Monza e Brianza

Per la provincia di Monza e Brianza i riconoscimenti sono andati a uomini e donne della Polizia Locale di Limbiate. In particolare, l’assistente scelto Alessandro Giussani e l’agente Massimo Fattori hanno ricevuto la croce e il nastrino mentre al vice commissario Maria Elena Zingarelli è andata la menzione speciale con attribuzione di pergamena.

Giussani e Fattori il 7 dicembre 2024, durante un grave incendio in via Cesare Battisti a Limbiate, sono intervenuti per primi mettendo in sicurezza l’area e, nonostante il pericolo, hanno contribuito a salvare il proprietario dell’abitazione e il suo cane, garantendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Zingarelli, invece, ha preso parte a una complessa indagine su gravi reati di pedofilia e pedopornografia online, conducendo delicate audizioni protette decisive per l’arresto del responsabile e lo smantellamento di una rete criminale nazionale e internazionale. L’indagine si è conclusa con una condanna a 15 anni di reclusione.

Ad accompagnarli c’erano il comandante Pasquale Tardi e l’assessora alla Polizia Locale, Cinzia Galli, che sui social scrive:

“Questi riconoscimenti raccontano professionalità, umanità, coraggio e senso del dovere al servizio della comunità. Raccontano una Polizia Locale che lavora ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, per la sicurezza dei cittadini. Un onore per me avere partecipato alla premiazione. Grazie al comandante Pasquale Tardi e a tutta la Polizia Locale di Limbiate per il loro instancabile impegno”.

“Celebriamo oggi 36 uomini e donne che si sono distinti per coraggio, professionalità e senso del dovere – ha detto l’assessore Romano La Russa – Storie che raccontano una Polizia locale vicina ai cittadini e capace, talvolta, di mettere a rischio la propria vita per proteggere gli altri. Regione Lombardia crede fortemente nel vostro ruolo e continuerà a sostenervi con investimenti, strumenti innovativi e iniziative concrete. Dal 2020 abbiamo stanziato oltre 25 milioni di euro per dotazioni, videosorveglianza e veicoli. Siamo l’unica Regione ad aver istituito un fondo di tutela per gli operatori della Polizia locale. La sicurezza dei cittadini passa anche dal vostro lavoro quotidiano. Regione Lombardia sarà sempre al vostro fianco”.

“Rendiamo merito alla dedizione delle donne e degli uomini delle Polizie Locali”