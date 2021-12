Ecco a cosa serviranno

Serviranno per l'abbattimento barriere architettoniche e la sistemazione casa custode di Villa Campello.

Approvato, in sede di bilancio regionale, un ordine del giorno presentato dal gruppo Lega che stanzia fondi per 150 mila euro al Comune di Albiate.

Corbetta: “Fondi per 150 mila euro destinati al Comune di Albiate”

Il primo firmatario dell’ordine del giorno è il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta. “Regione Lombardia – dichiara Corbetta - conferma con questo finanziamento la propria volontà di sostenere concretamente gli Enti Locali con le risorse necessarie alla realizzazione di opere importanti per le loro comunità. Si tratta di un nuovo stanziamento per Albiate dopo i fondi destinati lo scorso anno nel Piano Lombardia in cui erano comprese risorse per 120 mila euro per il collegamento ciclopedonale di collegamento con Sovico”.

"Ringrazio Regione Lombardia – afferma il Sindaco di Albiate, Giulio Redalli - per l'opportunità che, ancora una volta, concede al mio paese. Con tale contributo potremo intervenire nella sistemazione dei marciapiedi e l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre al recupero e alla sistemazione della casa del custode di Villa Campello che verrà adibita a sede di associazioni".