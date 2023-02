Un tour in difesa degli agricoltori e per dire un secco no alla farina di insetti sulle tavole degli italiani. E' quello che sta portando avanti in questi giorni il consigliere regionale brianzolo Alessandro Corbetta che lo ha visto promotore, nel corso dell'ultimo weekend di campagna elettorale con le candidate Laura Capra e Francesca Villa, di una iniziativa che ha toccato anche i comuni di Monza, Seveso, Muggiò, Concorezzo e Veduggio con Colzano. Il consigliere Corbetta nel corso del tour ha distribuito farina di polenta prodotta proprio in Brianza, a Concorezzo.

Corbetta "Sempre con gli agricoltori. No alla farina di insetti sulle nostre tavole"

“Le assurde politiche della sinistra europea hanno dato seguito anche allo sdoganamento del cibo sintetico e della farina di insetti per la preparazione degli alimenti come pane, pasta e dolci - ha commentato Corbetta. Una decisione folle che colpisce tutto il mondo agricolo e l’intero indotto lombardo e italiano e che arriva dopo la malsana idea dell’introduzione del nutriscore, strumento con cui si vuole colpire la nostra cucina e le nostre tipicità agroalimentari”.

"In Brianza mangiamo polenta, non insetti"

“La distribuzione di questa farina nostrana è un atto simbolico per promuovere una delle eccellenze del nostro territorio e ribadire che in Brianza mangiamo la polenta, non gli insetti - ha ribadito Corbetta. Regione Lombardia, come fatto in questi cinque anni, continuerà a difendere i prodotti e le eccellenze agroalimentari lombarde, promuovere la cultura del km zero e sviluppare sempre più un circuito dedicato alla tutela della nostra enogastronomia. Scelte a difesa del nostro territorio, una visione totalmente opposta rispetto a chi in Europa ha votato a favore di nutriscore, cibo sintetico e insetti e vorrebbe oggi guidare la Lombardia” conclude Corbetta.