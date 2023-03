Cornate è sempre più cardioprotetta: in arrivo due nuovi defibrillatori. La strumentazione è stata inaugurata questa mattina, sabato 11 marzo 2023, presso la Sala Leonardo da Vinci del Municipio. A effettuare il taglio del nastro è stato il sindaco Giuseppe Felice Colombo, accompagnato da alcuni membri della Giunta e dai tecnici della società Italian Medical System.

L'inaugurazione di questa mattina rappresenta un po' la chiusura del cerchio del progetto "Cuore in Forma" sul territorio di Cornate, iniziato con l'installazione dei primi due defibrillatori avvenuta nel 2018. Oggi come allora, le nuove strumentazioni sono state acquistate grazie al prezioso contributo di numerose aziende del territorio, che al termine dell'inaugurazione hanno ricevuto un attestato di ringraziamento da parte dell'Amministrazione comunale di Cornate e dagli esperti della società Italian Medical System.

"Il nostro ringraziamento va a tutte le persone che hanno permesso l'acquisto di questi due nuovi defibrillatori - ha spiegato il sindaco di Cornate Giuseppe Felice Colombo - Nelle prossime settimane andremo a sostituirli a quelli già presenti sul territorio, a Cornate e Villa Paradiso (oltre ovviamente a quelli installati in tutte le palestre della città). Rispetto a quelli del passato andiamo a introdurre un nuovo, importantissimo, elemento: questi defibrillatori, infatti, hanno la possibilità di essere costantemente monitorati a distanza, caratteristica che li rende ancora più preziosi".

Al taglio del nastro erano presenti alcuni tecnici della società Italian Medical System, tra cui il dottor Riccardo Martinelli. Ques'ultimo, come già avvenuto nel 2018, ha illustrato il funzionamento dei macchinari.

Nel corso della mattinata è andata in scena anche una simulazione di intervento, attraverso la quale è stata mostrata concretamente la funzionalità dei due nuovi defibrillatori.

Durante l'inaugurazione dei nuovi defibrillatori è stata anche sottolineata l'importanza dei corsi per l'utilizzo dei defibrillatori stessi, promossi nei mesi scorsi dall'Amministrazione comunale di Cornate e realizzati dai volontari dell'Avsa.

"E' importante saper utilizzare al meglio i Dae - ha spiegato l'assessore Annamaria Arlati - Proprio per questo motivo nel corso degli anni abbiamo sempre cercato di organizzare diversi corsi per spiegarne l'utilizzo. Ci siamo rivolti alle società sportive, agli agenti di Polizia locale, ai dipendenti comunali e infine anche alle persone "normali", organizzando incontri in piazza grazie al prezioso aiuto di Avsa. A tal proposito, posso annunciare che nuovi corsi verranno organizzati nei prossimi mesi".