Cornate, inaugurato il nuovo murales nella sede dell'Avsa. La presentazione è avvenuta ieri, martedì 7 giugno 2022: l'opera è stata realizzata dagli studenti di Terza media della "Dante Alighieri".

Un importante progetto di educazione civica, che ha visto protagonisti numerosi studenti delle classi terze dell'istituto comprensivo "Dante Alighieri" di Cornate. E' stato inaugurato ufficialmente il nuovo murales realizzato dagli alunni all'ingresso della sede di Avsa, in via Dossi. L'opera prende il posto di un altro affresco, realizzato nel 2019 ma ammaloratosi nel corso degli anni. Presenti al taglio del nastro, oltre agli studenti e ai professori, anche il dirigente scolastico Mara Perna, il sindaco di Cornate Giuseppe Felice Colombo, l'assessore all'Istruzione e ai Servizi sociali Maria Cristina Teruzzi e numerosi volontari Avsa (tra loro Ornella Brambilla e Andrea Panzeri, che hanno seguito da vicino i lavori degli studenti).

"Per prima cosa grazie ai ragazzi per la loro disponibilità e alla preside per aver creduto in questo progetto, non facile da portare avanti in questi anni così complicati - ha spiegato la professoressa Nicoletta Visconti - Oggi siamo qui a presentare questa splendida opera, che rende ancora più speciale questo posto. Un posto che i ragazzi hanno potuto scoprire e apprezzare: hanno visto da vicino cosa significa fare il volontario in Avsa, aiutare i più deboli e le persone in difficoltà. Al di là dell'aspetto artistico, speriamo che quest'opera possa invogliarli in futuro a essere volontari attivi sul territorio".