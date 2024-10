Una vita intera dedicata ai suoi amati pazienti. Tutta Cornate d'Adda piange il dottor Raffaele Casazza, ex medico di base in città e dermatologo.

Cornate piange il dottor Casazza: una vita per i pazienti

L'uomo, 71 anni si è spento nei giorni scorsi lasciando un grande solco nel cuore dei cornatesi che l'hanno amato e apprezzato.

Originario di Rovigo, il dottor Casazza si era trasferito da piccolo con i suoi genitori a Milano. Dopo gli studi, il conseguimento della laurea e il matrimonio con l'amata Marcella, dal quale sono nati due figli: Jessica e Christian, la coppia si era stabilita nel 1983 proprio a Cornate, dove il dottor Casazza aveva iniziato a lavorare come medico di base.

Nel corso degli anni si era distinto per il suo impegno in favore dei suoi pazienti. Armato della sua valigetta, del camice e dello stetoscopio non si tirava mai indietro di fronte a chi aveva bisogno di una visita o un consulto. Nemmeno nell'ultimo periodo, quando affaticato dai problemi fisici continuava a recarsi in ambulatorio - nonostante fosse ormai in pensione - per visitare i suoi amati ex pazienti che ancora lo contattavano per bisogno.

Il ricordo della moglie Marcella

Una vera e propria vocazione che non l'ha mai abbandonato. Una vocazione che è stata una vera e propria stella polare che lo ha accompagnato per tutta la vita, come raccontato proprio dalla moglie Marcella:

"Mio marito aveva veramente a cuore i suoi pazienti - racconta la moglie - Ricordo addirittura alcuni anni fa a Natale, ricevette una chiamata: in silenzio si alzò da tavola, prese la sua valigetta, il cappotto e uscì per visitare un paziente che aveva avuto un'emergenza. Aveva un cuore veramente grande. Anche in quest'ultimo periodo, nonostante fosse veramente provato a livello fisico, non si tirava mai indietro. Anzi devo proprio ringraziare i suoi pazienti che gli scrivevano costantemente e gli trasmettevano tutto il loro affetto, consentendogli di andare avanti e stringere i denti, nonostante le difficoltà".

L'ultimo saluto al dottor Casazza è stato fissato per la giornata di sabato 19 ottobre, quando nella chiesa parrocchiale cittadina alle ore 10.30 verrà celebrato il funerale, preceduto mezz'ora prima dalla recita del Rosario.