Coro Città di Desio, raddoppia il progetto di Voci bianche. Un'iniziativa svolta in collaborazione con gli Istituti comprensivi “Agnesi” e “Prati” e con il patrocinio del Comune di Desio.

Coro Città di Desio, novità per il progetto di Voci bianche

Per l'anno scolastico 2023-24 il Coro Città di Desio organizza due Cori di Voci bianche Il progetto è realizzato in collaborazione con Cori Lombardia, l’associazione regionale dei cori lombardi, con il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Il corso è

riservato agli alunni e alle alunne delle classi seconde, terze e quarte delle scuole primarie “Agnesi” e “Prati” di Desio e si terrà ogni lunedì, a partire dal 9 ottobre, direttamente a scuola, configurandosi quindi come un “doposcuola musicale”. Il Coro di Voci bianche rappresenta il seguito del progetto realizzato nello scorso anno scolastico in orario curricolare, culminato con il grande concerto che si è tenuto in piazza Conciliazione a maggio.

Il commento del presidente

Il presidente dell’Associazione, Fabio Motta, commenta:

“Riuscire a realizzare questo progetto nelle scuole primarie di Desio ci dà grande soddisfazione: da un lato perseguiamo con maggiore forza il nostro obiettivo di diffusione della cultura corale, soprattutto tra i più giovani; dall’altro la nostra associazione raggiunge finalmente tutte le età: dai più piccoli delle Voci bianche ai più “grandi” del Coro Città di Desio, passando per i ragazzi e le ragazze del LabGiovani”.

Riprende il LabGiovani

Intanto, riprende l'attività anche il LabGiovani, il progetto corale dedicato ai giovani tra i 15 e i 26 anni, le cui prove si tengono ogni giovedì alle 20.15 presso la sede di via Gramsci a Desio: è sempre possibile entrare a far parte del gruppo. Tra le recenti iniziative del Coro Città di Desio il concerto durante la festa patronale del Madunin.