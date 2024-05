"Corona Turrita" a Desio, candidature entro il 15 giugno

C’è tempo sino al 15 giugno 2024 per inviare le candidature per l'attribuzione della ‘Corona Turrita’, la pubblica onorificenza civica di Desio. Se conoscete una persona, un'associazione o un ente privato che si è sempre messo a disposizione dedicando lavoro e impegno per la città questo è il momento giusto per segnalarlo all'Amministrazione comunale.

"Corona Turrita": a chi è concessa

E’ una pubblica distinzione onorifica concessa a persone, enti, istituzioni pubbliche e private, che si sono contraddistinte per impegno e dedizione, attraverso iniziative di interesse generale per lo sviluppo tecnico, produttivo, culturale e sociale della Città, nei settori della Scienza, nelle Lettere, nelle Arti e nella Cultura, ma anche nel Lavoro, nella Scuola, Attività sociali e Sportive, oppure per atti di Coraggio e Solidarietà Umana.

Le candidature

Il Comune riceve le proposte entro e non oltre il 15 giugno, corredate dalle relative motivazioni, da parte di enti, istituzioni pubbliche o private, gruppi di cittadini (accompagnate da almeno 100 firme) che per la loro diretta conoscenza siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti meritevoli di essere pubblicamente insigniti della civica benemerenza. Non saranno ammesse autocandidature.

Le proposte dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Desio, secondo le modalità:

- via PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it (Riceve solo da PEC)

- per posta elettronica: protocollo@comune.desio.mb.it

- c/o ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico: Comune di Desio, piazza Giovanni Paolo II – Ingresso A, telefono 0362392386/500, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.

Sul sito del Comune, sono reperibili il modulo di presentazione della candidatura e il modulo di raccolta firme.

La cerimonia

L'iniziativa consiste nella consegna solenne di un attestato e di una medaglia con il relativo simbolo, che saranno conferite in concomitanza della Festa Patronale e contestualmente verrà ricordata la concessione del titolo di “Città” al borgo di Desio, avvenuta con Regio Decreto del 24.02.1924.

Ai proponenti si chiede il massimo riserbo anche al fine della riservatezza dei diretti interessati, i cui dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.