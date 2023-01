Corpo di Polizia locale Brianza Est, avanti insieme

Corpo di Polizia locale Brianza Est, confermata la Convenzione. I Comuni di Bellusco, Mezzago, Cavenago e Ornago hanno scelto di proseguire insieme e di prorogare il loro accordo di collaborazione. Ottimi i risultati ottenuti finora dagli agenti guidati dal Comandante Alessandro Benedetti.

Nei giorni scorsi le Amministrazioni comunali di Bellusco, Mezzago, Cavenago e Ornago hanno rinnovato una convenzione che finora ha prodotto ottimi risultati. Pochi i cambiamenti sostanziali, alcuni dei quali legati allo scioglimento dell’Unione tra Mezzago e Bellusco: il nuovo Comune capofila del servizio sarà proprio quest’ultimo, mentre alla guida del Comando è stato confermato il comandante Alessandro Benedetti. I sindaci, nel corso degli ultimi Consigli comunali, hanno espresso la loro soddisfazione per il rinnovo della convenzione, che rimarrà valida fino al 31 dicembre 2027.

"I Consigli Comunali dei quattro Comuni aderenti alla convenzione con la quale è istituito il Corpo di Polizia Locale Brianza Est hanno deliberato la prosecuzione della gestione associata del servizio - spiega la Polizia locale - I cittadini di Bellusco, Cavenago, Mezzago e Ornago potranno contare ancora su questa innovativa e coraggiosa modalità di condividere le potenzialità al fine di ottenere maggiore qualità, contenere i costi ed avere, in generale, un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse".

Grande la soddisfazione del Comandante Alessandro Benedetti.

"È evidente che i servizi svolti in modo convenzionato possono rappresentare una risorsa, in particolare in questo momento di ristrettezze economiche e con minor personale dipendente. Una considerazione comune a tutti i livelli istituzionali, recentemente sottolineata anche il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza".