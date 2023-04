Alimentarsi nel modo corretto, fare la giusta attività sportiva, mantenere uno stile di vita sano. Tutti principi fondamentali per mantenersi in forma, in particolare durante la gravidanza. Un'occasione per parlarne arriva da un incontro organizzato dalle ostetriche del punto nascita di Desio.

Corretti stili di vita in gravidanza: le ostetriche organizzano un incontro al parco

L’evento ha un titolo evocativo: “Happy walking family”. E’ organizzato dalle ostetriche del punto nascita dell’Ospedale di Desio e dei consultori territoriali di ASST Brianza. Si terrà il prossimo 6 maggio a Seregno, dalle 10.00 alle 13.00

presso il Parco Porada (ingresso da via Colombo).

E’ rivolto alle famiglie e in particolare alle donne in gravidanza. L’obiettivo è promuovere tematiche come la nutrizione, l’attività sportiva, i corretti stili di vita in gravidanza.

Il ritrovo è in zona Green Park Bar, presso un’area che ospiterà anche un serie di stand informativi in proposito.

Per saperne di più e prenotarsi è possibile chiamare il numero 0362-383224 dalle 15.30 alle 19.00.

Al termine dell’evento sarà possibile ritirare un kit per la festa della mamma.