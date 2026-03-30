Correzzana, al via il corso per il “Patentino” per cani: tre incontri per una convivenza responsabile

Essere proprietari di un cane non è solo una gioia, ma anche una grande responsabilità, civile e penale. Per fornire gli strumenti necessari a una gestione consapevole e sicura degli animali domestici, arriva a Correzzana una nuova edizione del corso per ottenere il “Patentino per cani”.

Il percorso formativo, che prenderà il via il prossimo 18 aprile, è frutto della stretta collaborazione tra il Servizio di Medicina Veterinaria di ATS Brianza, il Comune di Correzzana e l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) di Monza e Brianza. L’iniziativa è aperta non solo ai residenti, ma a chiunque desideri approfondire il legame con il proprio animale o stia valutando un’adozione.

Il programma e le novità

L’edizione di quest’anno presenta una novità logistica pensata per agevolare i partecipanti: le dieci ore e mezza di lezione non saranno concentrate in tre serate, come di consueto, ma suddivise in due pomeriggi (sabato) e una serata (giovedì).

Gli incontri si terranno presso il Centro Civico Comunale Polifunzionale di via Leonardo da Vinci 6, secondo il seguente calendario:

Sabato 18 aprile: dalle 14.00 alle 17.30

Giovedì 23 aprile: dalle 20.00 alle 23.30

Sabato 9 maggio: dalle 14.00 alle 17.30 (con test finale)

Formazione con esperti

Le lezioni saranno tenute da medici veterinari esperti. Ad aprire i lavori sarà il dott. Diego Perego, Direttore del Dipartimento Veterinario di ATS Brianza. Il programma toccherà temi cruciali: dall’etologia canina alla comunicazione non verbale, dallo sviluppo comportamentale nelle diverse fasi della vita fino alla prevenzione dell’aggressività e agli obblighi di legge.

L’obiettivo è duplice: migliorare il benessere animale e garantire la sicurezza pubblica, evitando quegli errori di conduzione che possono sfociare in situazioni di rischio.

Iscrizioni e finalità solidali

Partecipare al corso ha anche un risvolto benefico. La quota di iscrizione è di 10 euro e l’intero ricavato sarà devoluto all’ENPA di Monza e Brianza per sostenere le attività del canile e la tutela degli animali del territorio. Chi desiderasse ottenere l’attestato ufficiale di partecipazione rilasciato da ATS Brianza (previo superamento del test finale) potrà farlo con un versamento aggiuntivo di 20 euro.

Il corso è rivolto a proprietari, aspiranti adottanti, ma anche a figure professionali come dog-sitter, volontari di canile e operatori del settore.

Come partecipare

Le iscrizioni devono pervenire entro il 15 aprile 2026 inviando una mail all’indirizzo: patentino@enpamonza.it. Per consultare il programma completo dei relatori, è possibile visitare il sito ufficiale dell’associazione all’indirizzo www.enpamonza.it.

Un’occasione imperdibile per trasformare l’amore per i cani in una competenza concreta, garantendo ai nostri fedeli compagni una vita serena e integrata nella comunità.