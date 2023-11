Correzzana celebra le proprie eccellenze con la consegna delle benemerenze

Nella cornice della commemorazione ai Caduti, Correzzana celebra le proprie eccellenze. Sono state consegnate ieri mattina, domenica, per la prima volta nella storia del Comune, le benemerenze ai cittadini che maggiormente si sono distinti per l’impegno, il volontariato e la beneficenza sul territorio.

A Correzzana consegnate le benemerenze

Un momento solenne e importante, animato dalla banda dell’Istituto comprensivo, che ha attirato una grande folla. Anche perché, oltre alle benemerenze e agli encomi, sono stati nominati due «Alfieri», riconoscimento concesso ai ragazzi minorenni che, proprio come gli adulti, si sono prodigati per la propria comunità. La prima ad essere stata chiamata è stata la signora Maria Colombo (detta Mariuccia), storica volontaria della parrocchia, per i suoi atti di solidarietà, cura verso gli altri e aiuto per il prossimo. Insieme a lei ha ricevuto il riconoscimento anche l’ormai ex dirigente scolastica, Stefania Bettin, per l’impegno profuso all’interno del contesto scolastico in qualità di preside dal 2014 al 2023: in questo periodo ha costruito un’identità forte e una progettualità condivisa che rendono la scuola un fiore all’occhiello del territorio.

Gli encomi alla memoria

Sono stati poi consegnati gli encomi alla memoria di due indimenticate figure del tessuto sociale, i quali sono stati ritirati dai rispettivi familiari e conoscenti. Il primo omaggio è andato a Roberto Pruneri per aver fortemente voluto la fondazione del gruppo Avis di Correzzana, da sempre presente e attivo nel promuovere e sensibilizzare la donazione del sangue come atto d’amore nei confronti del prossimo. Il secondo è andato a Valentino Guadagnini per la continua e assidua disponibilità parrocchiale e alla comunità, facendosi carico di diversi compiti con immutata generosità e dedizione.

I due "Alfieri"

Subito dopo, sono stati consegnati i titoli di «Alfieri di Correzzana» a due minorenni, che si sono distinti per attività di educazione civica sul territorio. I due riconoscimenti sono stati dunque consegnati a Marco Perino e Federico Olivero, che in maniera del tutto spontanea e autonoma si sono organizzati per effettuare con cadenza settimanale le attività di plogging (raccolta dei rifiuti gettati in strada e nelle aree verdi) su tutto il territorio comunale.

La consegna delle costituzioni

Infine, per chiudere il cerchio sono state consegnate le Costituzioni ai neo 18enni, di cui si è riscontrata una grande partecipazione.

"Consegniamo le benemerenze per porgere direttamente nelle mani dei ricevitori il riconoscimento onorifico che si meritano – ha dichiarato il sindaco Marco Beretta – Chiaramente c’è un particolare riferimento al territorio e alla comunità di Correzzana. Speriamo che queste persone possano essere esempio per la cittadinanza in modo da aumentare il prestigio cittadino. Abbiamo poi pensato di celebrare chi non è più in vita, in quanto si intende tenerne viva la memoria per l’inestimabile contributo offerto alla nostra comunità. Il titolo di «Alfieri», infine, viene consegnato ai non ancora maggiorenni che si sono distinti soprattutto nell’educazione civica per aiutare il prossimo e ancora una volta il nostro territorio, tali da essere esempio per i giovani, ma anche per gli adulti".

Poi rivolgendosi ai neo 18enni che hanno celebrato il proprio battesimo civile:

"Questo è un momento che sancisce un nuovo inizio per voi ragazzi. Avrete delle nuove responsabilità, o meglio responsabilità più serie e potrete esprimervi da veri cittadini italiani".