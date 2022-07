Correzzana: dalla Regione un importante finanziamento per l'estate dei giovani

"L'Amministrazione comunale ringrazia Regione Lombardia per l'attenzione dimostrata negli anni per questa tematica - le parole del sindaco Marco Beretta - Già nel 2021 il Comune di Correzzana si era aggiudicato un contributo di 60.240 euro per il potenziamento dei Centri estivi. Risorse importanti per la nostra piccola, ma vivace e coesa comunità"