Una vita dedicata alla scuola e ai bambini. Che ha visto crescere anno dopo anno, generazione dopo generazione. Lutto a Correzzana per la scomparsa della maestra Grazia Rado, 71 anni, storica docente della scuola elementare del paese. Residente a Biassono, era andata in pensione nel 2019.

Correzzana e Biassono piangono l'amata maestra Grazia

Numerosi gli istituti in cui ha insegnato nel corso della propria carriera, conclusa proprio a Correzzana dopo 27 anni di servizio e dedizione al proprio lavoro. Che, come lei stessa aveva raccontato qualche tempo fa, era visto più come una vocazione che una professione vera e propria:

"All’inizio, quando sono stata trasferita qui a Correzzana ho avuto un po’ paura, non sapevo in che realtà mi sarei inserita e come mi sarei trovata in questa nuova avventura - aveva spiegato lei stessa quando, in occasione del proprio pensionamento, era stata premiata in Municipio dell’Amministrazione comunale - Invece, passati i timori iniziali, devo dire che mi sono trovata benissimo. Ho avuto un rapporto bellissimo con tutti: colleghi, genitori, personale e soprattutto alunni. Ho visto letteralmente crescere generazioni di correzzanesi e devo dire che per me è stata una soddisfazione unica. Sono davvero commossa, grazie di cuore per questo momento che sono felice di condividere insieme alle mie ex colleghe qui presenti".

Il cordoglio del sindaco che fu suo alunno

Tra i suoi alunni, curiosamente, proprio il sindaco Marco Beretta, che nel 2019 ebbe l’onore e l’onere di premiarla con un omaggio floreale e una pergamena di ringraziamento:

"L'Amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della maestra Grazia Rado, per tre decenni appassionata insegnante presso la scuola primaria Dante Alighieri di Correzzana - il cordoglio del Comune - Nel dicembre del 2019, giunta da poco alla pensione, aveva ricevuto l'omaggio del Consiglio comunale come segno di gratitudine per il servizio prestato presso la scuola del paese "non solo insegnando ai bambini, ma educando e crescendo generazioni di cittadini di Correzzana, adulti di ieri, di oggi e di domani".

I funerali

La maestra Grazia lascia i tre figli Giorgio, Davide e Luca, oltre alle nuore e una nipote. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, lunedì 12 agosto, alle 16 nella chiesa parrocchiale San Martino di Biassono.