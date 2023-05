Correzzana inaugura il suo primo parco giochi inclusivo

Mattinata di festa a Correzzana per l'inaugurazione del primo parco giochi inclusivo. Il taglio del nastro dell'area verde di via Aldo Moro è avvenuto questa mattina, sabato 6 maggio alla presenza delle autorità cittadine e di tanti bambini.

Il parco giochi è stato realizzato di recente nel giardinetto di Guzzafame, alle spalle dell'omonima cascina, grazie ai fondi ottenuti tramite un apposito bando di Regione Lombardia. Le giostrine installate, così come tutti i vialetti e le aree interne, sono completamente fruibili da tutti, anche da chi soffre di impedimenti fisici, proprio come sottolineato dal sindaco Marco Beretta:

"E' un parco che non ha barriere ed è liberamente accessibile a chiunque. E' un progetto aperto, perché nei prossimi anni avremo la possibilità di aggiungere sempre più tasselli per rendere il nostro paese più accessibile per tutti. Resta però una grande barriera ancora da abbattere, che è quella culturale. Anche voi bambini e bambine avete il compito di eliminare questo ostacolo nella vita di tutti i giorni, cercando di essere sempre più inclusivi nei confronti dei vostri amici, dei vostri compagni di scuola e di tutte le persone. Questo è il mio invito: siate sempre attivi in questo senso"