Corsi di formazione e nuovi volontari per la Protezione civile

Nei giorni scorsi nella sede istituzionale di via Partigiani d'Italia si è tenuta una sessione di formazione interna per tutti i volontari del Gruppo della Protezione Civile di Desio.

Momenti di incontro tra "veterani" e "nuove leve"

“E' stata un’occasione per amalgamare il gruppo e per mostrare ai nuovi arrivati, di cui uno, per la prima volta nella storia del nostro gruppo, appena sedicenne, tutto il materiale a disposizione e per i "veterani" di rinfrescare le competenze acquisite negli anni”, ha spiegato il coordinatore, Gianluca Marino.

In particolare, ha evidenziato, “abbiamo messo in moto i nostri generatori di corrente e abbiamo simulato lo svuotamento di un'area allagata, collegando al generatore la nostra idropompa che abbiamo in dotazione ormai da qualche anno”.

Evento riuscito e nuove adesioni

I risultati “sono stati eccellenti: una nuova alchimia si è venuta a creare fra il cosiddetto "zoccolo duro" e il "nuovo che avanza" - ha poi puntualizzato il referente cittadino - vista l'iscrizione di otto nuovi volontari solo nell'ultimo anno e mezzo”.

Un risultato molto positivo, che ha dato “ampie soddisfazioni per l'ottima riuscita dell'evento”. A questo ne seguiranno sicuramente altri “per arricchire ulteriormente il bagaglio di esperienza di tutto il Gruppo”, ha concluso il coordinatore.