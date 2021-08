"Cosa c'è dietro questa porticina?", a Meda il concorso che stimola la fantasia

Prima pittori, ora scrittori. Dopo aver colorato il portone della limunera nell’ex palazzo della Madam nel parco di piazza Cavour a Meda, bambini e ragazzi (e non solo) sono invitati a inventare una storia magica, incredibile e divertente, partecipando al concorso «Cosa c’è dietro questa porticina?», promosso da Circolo XX Settembre, Amici dell’arte, Pro loco Pro Meda e oratorio Santo Crocifisso, con il patrocinio del Comune.

Prima il portone colorato, ora le storie

E’ la prosecuzione della bella iniziativa organizzata a luglio dall’inarrestabile Rina Del Pero con l’artista Renata Barzaghi e l’insegnante Gabriella Maspero, che hanno coinvolto i partecipanti all’oratorio estivo nella decorazione dell’anonimo portone dello storico palazzo. Grazie a bambini e ragazzi, che si sono «armati» di pennelli e tanto entusiasmo, ora è un tripudio di colori. Ma, come aveva anticipato Barzaghi, le iniziative, così come la creatività, non hanno mai fine. E quindi ecco che ora è stato lanciato un concorso per stimolare la fantasia dei più piccoli (ma anche degli adulti), che dovranno inventare una storia sull’antica dimora, sui suoi abitanti e su un fantasma.

Il concorso è aperto a bambini e adulti

«Proprio fantasma, insieme a porta e Madam, è una delle parole chiave di cui dovranno tener conto nel sviluppare la trama - spiegano gli organizzatori - Al concorso possono partecipare i bambini fino ai 14 anni, con storie scritte o a fumetti, in forma cartacea o digitale, e gli over 14 con storie scritte in dialetto medese e non (con traduzione)». Una proposta rivolta quindi a tutta la città, che si concluderà con la premiazione delle storie più belle, dopo la valutazione di un’apposita giuria. Gli elaborati cartacei vanno inviati alla sede del Circolo XX Settembre in via Dei Mille 4, mentre quelli digitali alla mail storiedimeda@gmail.com entro il 16 ottobre 2021.