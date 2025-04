Cosa ci faceva Al Bano per le vie della città?

Sorpresa nella tarda mattinata di oggi, giovedì 10 aprile, a Vimercate.

Al Bano avvistato nel centro di Vimercate

Alcuni cittadini a spasso per le vie del centro si sono imbattuti in Al Bano Carrisi. In particolare il notissimo cantante pugliese, 81 anni, è stato visto in piazza Castellana attorno all'ora di pranzo. Con in testa l'inconfondibile cappello da cui non si separa mai. Pare che abbia pranzato insieme ad alcune persone in un ristorante del centro storico.

In città per promuovere il suo vino?

Non è chiaro se fosse in città per altri motivi. Probabile però che fosse impegnato nella promozione dei vini della sua cantina "Tenute Al Bano", di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi.