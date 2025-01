"Cosa funziona e cosa va migliorato a Desio?" Pd in tour nei quartieri

A Desio il Pd in tour nei quartieri a raccogliere le idee per la città. Dopo la sfiducia all'ormai ex sindaco, Simone Gargiulo, è partita la campagna elettorale. Il Partito democratico punta sui temi, niente nomi per il momento.

Il Pd incontra i cittadini, sabato sarà in via Volta

Proseguono gli incontri del Partito democratico nei quartieri di Desio con l'iniziativa "Il tuo quartiere, le tue idee, il futuro della città". Dopo le prime tappe di novembre e gennaio, il prossimo appuntamento è fissato per domani, sabato 1 febbraio, dalle 9 alle 13, in via Volta, nei pressi della Unes (parco giochi). L’obiettivo dell’iniziativa è ascoltare i cittadini, raccogliere suggerimenti e segnalazioni e trasformarle in proposte concrete per costruire una città più vicina alle reali esigenze dei residenti. Un percorso che, fanno presente gli esponenti del Pd, "si adatta alle peculiarità di ogni zona e si fonda su un principio chiaro: il territorio si ascolta sempre, non solo in campagna elettorale".

"Desio merita di tornare centrale"

"Desio merita di tornare centrale nei progetti di chi ha davvero a cuore il suo futuro. Per questo continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto, sia in questi tre anni di opposizione sia quando amministravamo: ascoltare e tradurre le esigenze dei cittadini in azioni concrete", dichiara Angelo Paola, componente della segreteria e membro del gruppo di lavoro “Quartieri e Associazioni” del Pd di Desio. Dopo il riscontro ottenuto nei primi incontri – a novembre nella zona Coop ed ex Tilane e, più recentemente, in piazza Conciliazione per la zona Centro – l’iniziativa si sposta ora in un’altra area della città, "per dare voce a chi spesso si è sentito lontano dalle scelte amministrative", puntualizzano i dem.

"Desiani stanchi di vedere una città spenta e trascurata"

"La modalità di coinvolgimento si è rivelata vincente: i cittadini partecipano attivamente e portano proposte interessanti che potranno trasformarsi in progetti per la futura Amministrazione – afferma Paola Buonvicino, membro del Direttivo Pd e del gruppo 'Quartieri e Associazioni' - Quello che emerge con forza è il desiderio di una città e di quartieri più vivibili, con più verde, spazi e servizi accessibili". Anche Marco Bartolomeo sottolinea l’importanza dell’iniziativa: "Oltre ai temi concreti, abbiamo percepito qualcosa che non emerge dai social: una cittadinanza stanca di vedere Desio spenta e trascurata".

"Un'occasione importante di confronto"

Teresa Izzo aggiunge: "Abbiamo incontrato cittadini di tutte le età, dai giovani agli anziani, e tutti hanno manifestato interesse e voglia di partecipare. Questa esperienza mi ha arricchita perché permette di raccogliere desideri, speranze e anche critiche costruttive, fondamentali per migliorare la città. Le persone rispondono quando vengono interpellate e si sentono coinvolte quando si dà loro spazio e ascolto". L’incontro di domani, 1 febbraio, sarà un’occasione importante per confrontarsi direttamente con i rappresentanti del Pd locale e contribuire al futuro della città, indicando cosa funziona e cosa va migliorato nel proprio quartiere.