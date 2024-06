«Da quando sono iniziati i lavori nel centro storico abbiamo avuto una perdita di fatturato: i costi di gestione sono troppo alti, il 30 giugno siamo costretti a chiudere». Lo annuncia con rammarico Gianmaria Ornaghi, titolare dell'Ok Sigma, il minimarket in piazza San Francesco a Biassono.

«Costretti a chiudere dopo quasi vent’anni»

Dopo 19 anni di servizio, a fine mese il punto vendita abbasserà la saracinesca. Il prolungarsi dei lavori di riqualificazione del centro storico e la chiusura di via San Martino hanno notevolmente ridotto il traffico di clienti che passava nel negozio di alimentari che, negli anni, è diventato un punto di riferimento. Un servizio importante in particolare per le persone anziane: in molti chiedono di poter ricevere a casa pane e altri prodotti.

«Siamo molto dispiaciuti, siamo presenti sul territorio dal 2005 e chiudere per noi rappresenta una scelta molto dolorosa - ha sottolineato il titolare Gianmaria Ornaghi - ma anche una volta finiti i lavori ci saranno meno posti auto e il passaggio delle auto sarà limitato». «E’ un grosso dispiacere oltre che un danno economico - aggiunge Ornaghi - I clienti ci chiedono di resistere ma i costi di gestione sono troppo alti, non abbiamo più risorse ed è tutto sulle nostre spalle. Essere circondati dalla grande distribuzione, poi, non è di aiuto. Ci sono giorni che il negozio è un deserto e lavorare diventa demotivante oltre che umiliante. Meglio cercare nuovi stimoli: per questo concentreremo le nostre forze sull’altro negozio che abbiamo a Briosco, creeremo un piccolo reparto di macelleria dove lavorerà mio figlio, ma siamo comunque costretti a licenziare tre persone. In questi mesi le istituzioni hanno fatto tutto l’opposto per far sopravvivere un’attività commerciale: all’inizio ci avevano assicurato che ci avrebbero coinvolto nelle decisioni, che sarebbe stato creato un apposito canale per tenerci informati sull’andamento dei lavori. Invece, come attività, non ritengo di aver avuto un particolare occhio di riguardo, anzi, il camion al mattino è costretto a entrare in contromano in via Porta Mugnaia a discapito della nostra incolumità. Ho notato tanta improvvisazione e, visto che le prospettive non sono rosee, con la riduzione dello spazio di sosta per i clienti e la limitazione del passaggio dei veicoli, abbiamo deciso di chiudere. E’ vero che lavoriamo tanto con i pensionati ma la differenza di fatturato la fa anche il cliente che viene da fuori. Biassono era casa nostra e ci stanno cacciando».

"Per noi una sconfitta"

Rammaricati della chiusura anche i figli del titolare, Lorenza e Sebastiano: "Lasciamo un pezzo del nostro cuore a Biassono - commenta Seba (come lo chiamano tutti) - Per noi è una sconfitta emotiva. Ho visto nascere questo negozio e sono entrato subito appena inaugurato nel 2005. Ci dispiace tanto e in queste settimane abbiamo avuto tante dimostrazioni d'affetto da parte dei nostri clienti. Questo negozio rappresenta anche un po' un ritrovo, un luogo dove fare la spesa ma anche dove scambiare quattro chiacchiere. Poi, è inevitabile, ci si affeziona alla clientela. Purtroppo la decisione presa non è stata semplice ma necessaria. Porterò personalmente avanti il reparto carne, che è un po' la nostra eccellenza, nell'altro nostro negozio che abbiamo a Briosco poi vediamo, è tutto ancora da studiare, ma vorremmo comunque mantenere la nostra clientela magari con un servizio a domicilio ma è ancora tutto da studiare».

«Siamo davvero rammaricati di questa chiusura, per noi questo negozio è importante e loro sono fantastici, personalmente ci siamo trovati sempre molto bene. Ci dispiace che tra poche settimane non ci sarà più» hanno sottolineato alcuni clienti.

(in copertina Lorenza e Sebastiano (Seba) Ornaghi, figli di Gianmaria Ornaghi, titolare dell’Ok Sigma, insieme alle commesse Barbara e Rosanna)