Covid: 22 morti in Lombardia, 91 contagi a Monza e Brianza

Covid: 22 morti oggi in Lombardia. Il tasso di positività è al 2,36%, poco superiore a quello nazionale. Nella nostra Provincia oggi si sono contati altri 91 contagi.

Covid: 22 morti in Lombardia

Sono 1.154 i nuovi contagi da Covd-19 in Lombardia su un totale di 48.952 tamponi, con un taso di positività che si attesta quindi sul 2,36%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 22 decessi che portano il totale a 33.329.

Calano ancora i ricoveri. Nell’ultima giornata dai reparti ordinari, che adesso ospitano 2.159 pazienti, sono state dimesse 92 persone. Terapie intensive a quota 390 (-21 rispetto a ieri). In totale la pressione sugli ospedali è calata di 113 unità. I guariti e i dimessi delle ultime 24 ore sono 1.095.

La situazione in Italia

Sono 6.659 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 7.567. Sono invece 136 le vittime in un giorno, in diminuzione rispetto alle 182 registrate ieri. Il tasso positività scende al 2,2%. Sono 1.805 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 55 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 63 (ieri 99). Nei reparti ordinari sono ricoverate 12.493 persone, -557 meno di ieri.

I dati per Provincia

Bergamo 91

Brescia 120

Como 125

Cremona 52

Lecco 34

Lodi 80

Mantova 66

Milano 313

Monza e Brianza 91

Pavia 37

Sondrio 50

Varese 125