Covid: ad Agrate i positivi salgono a 46

Crescono i cittadini agratesi positivi al Covid. Secondo gli ultimi dati diffusi ieri, sabato, dal sindaco Simone Sironi sono 46 i casi accertati in città, con una netta prevalenza dei casi nei giovani.

I dati relativi alle vaccinazioni

La fascia d'età che è stata particolarmente toccata è quella degli under 18. Nel dettaglio, in poco più di dieci giorni è raddoppiato il numero dei bambini/ragazzi che hanno riscontato positività al virus, anche con ripercussioni sulla frequenza scolastica."E' vero - sottolinea il sindaco Sironi - che nella maggior parte dei casi i bambini non hanno sintomi particolari, ma è altrettanto vero che al momento sono i soggetti che, non essendo vaccinati, possono contrarre il virus con più facilità fungendo così da veicolo del contagio verso fasce d'età ben più fragili. Chiedo, pertanto, la massima attenzione da parte di tutti e in tutti gli ambiti, per evitare di fare assembramenti e tenere comportamenti a rischio. Soprattutto in occasione delle imminenti festività, cerchiamo di continuare ad essere responsabili per il bene nostro e di tutti"

Il primo cittadino sottolinea anche che da qualche giorno Regione Lombardia ha modificato la modalità di comunicazione dei dati relativi alle vaccinazioni.