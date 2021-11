Covid: ad Agrate quattro classi in quarantena

Virus

Sono tre classi della primaria di Omate e una della secondaria; torna a salire il numero complessivo di positivi in paese.

Il Covid riprende a correre, senza risparmiare le scuole.

Quattro classi in quarantena

Sono quattro le classi delle scuole di Agrate attualmente in quarantena, con relativa attivazione della Didattica a distanza. Si tratta di 3 classi della scuola primaria di Omate e una della scuola secondaria di primo grado di via Battisti.

Ridotti i giorni di stop alle lezioni in presenza

Nelle quattro classi si sono registrati casi di positività che ha fatto scattare la procedura, differente rispetto al passato. Non sono infatti più previsti i canonici 14 giorni di quarantena per tutti coloro che sono venuti in contatto con al persona positiva. Gli alunni che, sottoposti a tampone, risulteranno negativi, potranno infatti fare rientro a lezione.

I numeri in paese: 16 positivi

Anche i numeri complessivi in paese confermano una ripresa della circolazione del virus, anche se per ora contenuta. A ieri, mercoledì 17 novembre, infatti, gli agratesi positivi al Covid, secondo i dati forniti d Ats, erano 16. Dieci in più della media degli ultimi mesi, che si attestava a 5-6 casi per settimana.

Dei 16, 4 sono gli agratesi con più di sessant'anni.