Covid, l'appello del sindaco di Carnate: "Convincete gli scettici a vaccinarsi"

«In paese abbiamo un centinaio di persone non vaccinate. Se qualcuno di voi dovesse conoscerle, è bene che cerchi di convincerle a vaccinarsi». È questo l’accorato appello del sindaco di Carnate Daniele Nava lanciato durante il consueto videomessaggio pubblicato sui canali social del Comune nella mattinata di oggi, giovedì 4 novembre.

Il primo cittadino ha voluto ribadire l’importanza del siero anticovid per contrastare la pandemia.

Nava ha poi spiegato come il livello di copertura vaccinale sul territorio sia arrivato al 93%. Numeri ottimi e decisamente più alti della media nazionale (ferma all’83%) che hanno però spinto il sindaco a ribadire l’importanza della vaccinazione, anche alla luce della crescita dei contagi sul territorio locale.

Il sindaco ha poi comunicato il numero di cittadini positivi al Covid: dati che indicano un aumento (seppur lieve) nella curva dei contagi.

«Dopo diverse settimane in cui non si registravano contagi e la casella dei positivi era ferma a zero, questa settimana Ats ci ha segnalato due nuovi positivi. A questo aggiungiamo i dati dell’agenzia territoriale per quanto concerne i pazienti nelle terapie intensive dei nostri ospedali che evidenziano come la stragrande maggioranza delle persone ricoverate non sia vaccinata. Ecco questo dovrebbe darci una spinta ulteriore a prendere la decisione di fare il vaccino».