Iscrizioni online tramite il sito www.cpia.edu.it

Per imparare non è mai troppo tardi. Al CPIA lezioni di italiano per stranieri, licenza media, biennio superiori serali, percorsi professionali, corsi di inglese, francese, catalano, tedesco e spagnolo.

CPIA, al via i corsi della Scuola per Adulti

Sono alcuni dei corsi per l'anno 2021/2022 di “Tutti a Scuola-per-Adulti!”, il piano di attività di formazione organizzato dal CPIA – Centro provinciale Istruzione adulti Monza Brianza in collaborazione con il Comune di Desio, per favorire la crescita di nuove capacità e sostenere il diritto a un'istruzione e a un apprendimento costante di qualità anche in età adulta.

La proposta formativa risponde all'impegno di organizzare e promuovere iniziative a favore dell'educazione degli adulti, anche attraverso la definizione di intese con Istituzioni scolastiche, Enti e Associazioni del territorio.

Tutte le informazioni per i corsi di formazione e le modalità di iscrizione sono disponibili ai seguenti link:

ctp.desio@cpia.edu.it

