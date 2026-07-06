Creative Pilates Studio, l’eccellenza del benessere che strizza l’occhio alla solidarietà

Al timone di questa realtà villasantese c’è Margherita Ponticelli, fondatrice e direttrice tecnica del centro, una professionista che ha saputo fondere la grazia e il rigore della danza con i principi e la filosofia del metodo Pilates

Ci sono luoghi in cui il movimento smette di essere un semplice esercizio fisico per diventare una forma profonda di consapevolezza, salute e cura di sé. A Villasanta, in viale della Vittoria 15, il Creative Pilates Studio rappresenta una vera e propria oasi di benessere e un punto di riferimento d’eccellenza in tutta la Brianza, avendo superato il traguardo dei tre anni di attività da quando ha aperto le sue porte nel marzo del 2023.

Anche i calciatori del Monza frequentano lo studio di Villasanta

Al timone di questa realtà c’è Margherita Ponticelli, fondatrice e direttrice tecnica del centro, una professionista che ha saputo fondere la grazia e il rigore della danza con i principi e la filosofia del metodo Pilates. Il successo dello studio è oggi sotto gli occhi di tutti, tanto da aver conquistato anche diversi calciatori di Serie A che militano nel Monza e le loro consorti, che frequentano regolarmente il centro per la qualità e l’esclusività dei suoi percorsi. La straordinaria professionalità di Margherita si fonda su oltre quindici anni di esperienza sul campo.

Un team affiatato

Lo studio oggi può vantare un organico altamente qualificato composto da ben 7 insegnanti. Grazie a questo team affiatato e preparato, il centro propone un’ampia varietà di corsi che spaziano dal Pilates con grandi macchinari al lavoro a corpo libero sul Matwork.

“Le specializzazioni dello studio abbracciano la salute femminile in ogni sua fase, grazie a programmi mirati per la gravidanza e il post-parto, orientati alla rieducazione funzionale e al recupero consapevole del corpo – ha sottolineato la titolare – Lo studio si distingue inoltre per la ginnastica del pavimento pelvico, con percorsi personalizzati di prevenzione e riabilitazione che vedono Margherita collaborare attivamente in sinergia con medici ginecologi e proctologi, sia per la preparazione pre-operatoria sia per il recupero post-intervento”.

Dal 2025 il Creative Pilates Studio è diventato anche una scuola di formazione per insegnanti di Pilates, con l’obiettivo di formare nuovi professionisti qualificati su tutto il territorio. Attraverso percorsi teorico-pratici, lo studio trasmette competenze, esperienza e qualità didattica, contribuendo alla crescita e alla diffusione di una cultura del movimento consapevole e di un Pilates insegnato con competenza e professionalità. Oltre all’attenzione alla salute femminile e posturale dell’adulto, il centro sta puntando molto anche sul mondo adolescenziale e sulle grandi potenzialità che il Pilates può avere per loro.

Un legame costante con il mondo della solidarietà

Entrando nella sala del Creative Pilates Studio si percepisce immediatamente l’altissimo livello tecnologico e la cura del dettaglio. L’ambiente è interamente attrezzato con strumenti professionali top di gamma: dai Reformer Ryb alla Cadillac Pilatech fino alle Springboard e Chair. Accanto al rigore professionale e al successo imprenditoriale, a definire lo spessore di Ponticelli vi è anche un profondo e costante legame con il mondo della solidarietà. Oltre a far parte del direttivo di Lele Forever Odv, collabora attivamente con l’associazione Faustini vai a rimbalzo, con You e Mi e con la comunità di San Patrignano, dove mette gratuitamente a disposizione le proprie competenze attraverso lezioni di Pilates dedicate alle ragazze della comunità.

Un percorso che unisce la sua formazione di assistente sociale alla professione che svolge oggi, dimostrando come il movimento possa diventare uno strumento di benessere, inclusione e rinascita. Oggi la realtà di viale della Vittoria sta vivendo una fase di straordinaria evoluzione aziendale. Per rispondere a una domanda sempre crescente, accogliere i nuovi progetti dedicati ai più giovani e offrire spazi ancora più ampi senza intaccare l’esclusività del servizio, Ponticelli è alla ricerca di una nuova location con l’obiettivo di aprire una nuova struttura e ampliare ulteriormente questa realtà sul territorio.