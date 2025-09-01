Lavori terminati

Il progetto ha previsto la posa di sei strutture modulari lungo il vialone d’ingresso, in prossimità dei colombari esistenti

Sono terminati in queste settimane i lavori per la realizzazione di 400 nuove cellette cinerarie nel cimitero comunale di Concorezzo. Il progetto ha previsto la posa di sei strutture modulari lungo il vialone d’ingresso, in prossimità dei colombari esistenti.

Cremazioni in aumento: nel cimitero realizzate 400 nuove cellette cinerarie

L’intervento, per un investimento complessivo di 148mila euro, si inserisce in un più ampio percorso di adeguamento degli spazi cimiteriali alle mutate esigenze della comunità. Le nuove strutture, in alluminio verniciato e rifinite con lapidi marmoree, sono state progettate per accogliere le urne cinerarie dei defunti, potenziando in modo significativo la capacità ricettiva del cimitero. L’ampliamento si è reso necessario a seguito della crescente domanda di tumulazione delle urne, determinata da una costante crescita negli ultimi anni della scelta della cremazione da parte dei cittadini.