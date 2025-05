Cresce la voglia di vacanze: a Usmate è "boom" di passaporti alle Poste

A Usmate Velate scoppia la voglia di viaggiare. L’ufficio postale cittadino è infatti il primo della provincia di Monza e Brianza per il numero di richieste di prima emissione o di rinnovo del passaporto elettronico.

A Usmate è "boom" di passaporti

Il servizio è disponibile in 43 uffici postali della provincia (la prima in Lombardia ad attivare questa opportunità) e fino ad oggi sono già oltre 4800 i passaporti richiesti, di cui circa 1200 a Monza e i restanti negli uffici postali dei comuni sotto i 15mila abitanti abilitati. Come detto, l’ufficio di Usmate Velate detiene il record con oltre 210 richieste:

"Prima ancora che partisse il servizio di richiesta e rinnovo passaporti, l’utenza ci chiedeva informazioni e quindi mi ero reso conto che era davvero molto atteso – afferma Salvatore Pisasale, Direttore da tre anni dell’ufficio postale di Usmate Velate – La Questura di Monza ha davvero tante richieste e gli uffici postali sono un valido supporto. In ufficio, oltre me, ci sono due colleghi allo sportello e probabilmente è proprio il clima di fiducia dei nostri clienti che ci ha permesso di fare così tante pratiche. Nell’ufficio di Usmate non abbiamo il totem per la prenotazione quindi il nostro consiglio è quello di presentarsi la mattina all’apertura. Per fare una pratica di richiesta o di rinnovo del passaporto ci vogliono circa 20 minuti e la consegna a domicilio è una comodità molto apprezzata"

Cresce la richiesta

Effettuare la richiesta è semplice. Basta consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio Comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.

Servizio sempre più apprezzato

Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente. Nei prossimi mesi si aggiungeranno altri Comuni aumentando il numero degli uffici nei quali, grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati potranno presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello. Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione.