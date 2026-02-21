Cresce l’associazione Desio nel Cuore

L’associazione Desio nel Cuore, nata a ottobre 2025, continua con le iniziative sul territorio desiano: non si ferma l’impegno per coinvolgere la cittadinanza.

Le parole del referente

“Stiamo continuando a darci da fare per riuscire a coinvolgere i ragazzi e renderli partecipi, e anche per fare in modo che il nostro gruppo sia conosciuto da più persone possibili”, ha affermato Andrea Allione, referente dell’associazione.

Durante il mese di febbraio i membri del sodalizio hanno organizzato, in piazza Conciliazione, un evento, dando la possibilità a chi ha partecipato di tesserarsi, per supportare il progetto di Desio nel Cuore. Durante i diversi appuntamenti c’era anche Billo, il pupazzo di colore blu divenuto negli scorsi mesi una vera e propria mascotte dell’associazione.

“La sua presenza diverte sempre i più piccoli quando vengono a trovarci”, ha spiegato Allione.

I progetti per il Carnevale

Tutto è pronto anche per il Carnevale: sabato 21 febbraio Desio nel Cuore sarà in piazza Conciliazione per festeggiare insieme alla cittadinanza. Dalle 15 i partecipanti potranno sfidarsi per aggiudicarsi il titolo di maschera migliore nelle tre categorie: singolo, coppia e gruppo. Il momento clou sarà però quello della presentazione della nuova canzone di Desio, che nei propositi di Desio nel Cuore diventerà un inno alla città, da cantare durante le diverse iniziative:

“In queste settimane abbiamo scritto una canzone da dedicare alla nostra città – ha dichiarato Allione – Abbiamo pubblicato il testo sui nostri profili social, così chi vuole potrà cantarla insieme a noi in piazza. Abbiamo voluto creare qualcosa da poter condividere con tutti, per portare un po’ di felicità”, ha concluso.

Nel testo, la promessa di riempire di colore e di festa le vie della città.

I mesi futuri

L’impegno del gruppo non si ferma però qui: