Inclusione e solidarieta'

Si allarga sempre più il progetto di inclusione dedicato a ragazzi e ragazze con disabilità psichiche

“Crescere abitando” si allarga e da progetto dell'Organizzazione di Volontariato “Amici di Laura” di Usmate Velate ora si allarga per coinvolgere una decina di utenti del Centro Diurno “Terra di Mezzo” afferente ad Asst Brianza.

"Crescere abitando" a Usmate Velate: l’alleanza fra "Terra di Mezzo" e "Amici di Laura"

Ospiti, in modalità semiresidenziale, saranno ragazze e ragazzi con disabilità psichiche più o meno gravi e complesse, compresi in una fascia di età che va dai 18 a i 26 anni. Essi saranno impegnati – supportati da operatori ed educatori professionali - in diversi laboratori (da quello di ceramica all’orto botanico) e in attività che hanno come obiettivo quello di consentire loro di sviluppare competenze, in piena autonomia, ciascuno con il proprio talento.

Qualche mese fa, in una visita al Centro, Erika Stefani, Ministro per la Disabilità, rimase favorevolmente colpita:

“Ho trovato dei laboratori – ebbe a dire - che non posso che definire meravigliosi, come anche gli educatori e lo staff che segue questi bravissimi ragazzi e ragazze. Questo centro è una vera e propria eccellenza per il territorio”.

Un legame che si consolida

“Crescere abitando” consolida il forte legame fra Terra di Mezzo e l’associazione, da tempo impegnata a fianco delle persone in condizioni di disabilità, nell’ambito del tempo libero e dell’aggregazione. L’organizzazione di “Amici di Laura” metterà a disposizione delle ragazze e dei ragazzi del Centro Diurno, un appartamento presso Villa Scaccabarozzi, di proprietà del Comune di Usmate Velate:

“Un’opportunità grazie alla quale – spiegano Elena Parma e Mirko Campini, presidente e consulente educativo dell’Associazione – sperimentare gradualmente un percorso di autonomia abitativa. Qui i ragazzi potranno vivere lo spazio come proprio e da protagonisti”.

Tanti obiettivi comuni a portata di mano

In questi giorni, ad esempio stanno realizzando, presso lo spazio, un grande murales, con i colori più sgargianti che ci possano essere.

“I ragazzi – aggiunge Mirko Campini, che è anche educatore al Centro Diurno di Usmate Velate – qui possono provare e ritrovare momenti di condivisione con i propri amici”.

Gli obiettivi del progetto li riassume la presidente Parma, per tanti anni, anch’essa, operatrice al Centro Diurno: