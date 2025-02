Crisi aziendali, salute, sicurezza e investimenti: i temi al centro del Congresso Fim Cisl 

Si è chiusa nella giornata di mercoledì 26 febbraio, con la riconferma del Segretario Generale Enrico Vacca, la due giorni di lavoro del IV Congresso della FIM CISL Monza Brianza Lecco che ha chiamato a raccolta 124 delegati sindacali delle aziende metalmeccaniche del territorio per rinnovare la propria dirigenza e stabilire le linee guida dell’impegno della categoria sindacale per il prossimo quadriennio. Con Vacca sono stati eletti in Segreteria Maria Grazia Gallo e Lorenzo Ballerini.

Il Congresso della Fim Cisl

“Partecipazione è comunità” il titolo dato al congresso che si è aperto con la relazione della Segreteria “Uno slogan” spiegano “che rispecchia la filosofia della FIM CISL, secondo cui la condivisione deve essere al centro delle relazioni per costruire una società fondata sulla giustizia sociale, solidarietà e difesa dei più deboli”.

Sul territorio la categoria sindacale conta più di 6.200 iscritti, la maggioranza dei quali occupati in aziende che rappresentato l’eccellenza italiana in diversi settori. Basti pensare a marchi come Moto Guzzi o alla Silicon Valley brianzola dove fin dagli anni 60 si sono sviluppate alcune delle realtà tecnologiche più importanti del nostro paese.

“Negli ultimi anni la FIM CISL ha dovuto affrontare numerose situazioni di crisi al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori” spiega Enrico Vacca “Le grandi transizioni tecnologiche, in particolare quella dell’automotive, stanno creando nuove situazioni critiche. Le vicende di aziende come Edim gruppo Bosch, Flow Serve, Fimer, per citare solo i casi più noti,si uniscono a situazioni come quelle di Peg o Candy, aziende interessate da processi di ristrutturazione lunghissimi. Per Candy dobbiamo dire che se da un lato l’accordo raggiunto sul nuovo piano industriale ci consente di dare nuove prospettive a un sito industriale storico per il territorio dall’altro le speranze generate dalla proprietà cinese al suo arrivo a pochi anni di distanza si sono già ridotte sensibilmente”.

Preoccupazione per St

“Negli ultimi mesi una situazione assolutamente imprevedibile si è aggiunta alle preoccupazioni sul territorio” continua il Segretario Generale, “ST MICROELECTRONICS con i suoi oltre 5300 dipendenti sul sito di Agrate Brianza sta registrando una situazione di crisi che ci preoccupa pesantemente perché va ad impattare su una realtà che veniva da un decennio di sviluppo continuativo in un settore ad altissima tecnologia che sembrava solo fino ad un anno fa destinato ad una crescita costante in termini di occupazione e professionalità. Questo è lo scenario decisamente complesso in cui ci troviamo a dover agire”.

Sulla situazione di STM è intervenuto anche il Segretario Generale della CISL Monza Brianza Lecco, Mirco Scaccabarozzi:

“Data la centralità nel panorama produttivo lombardo e provinciale di STM, tre elementi di assoluta chiarezza sono necessari. Uno dal punto di vista finanziario più generale e la chiarezza in merito ai rumor che succedono oltre Atlantico. Seconda questione, all'esecutivo chiediamo chiarezza nello stabilire le politiche che riguardano ST, essendo l'esecutivo l'azionista di maggioranza. Terza questione, gli esuberi. Anche qui nessuna fuga in avanti da parte dell'azienda con relazioni. con i lavoratori, un quadro complessivo per vedere le condizioni di quiescenza possibili”. Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Crisi aziendali, salute, sicurezza e investimenti: i temi al centro del Congresso

Oltre alle grandi crisi aziendali, l’altro tema al centro dei lavori congressuali è stato la salute e sicurezza sul lavoro, a cui è stato dedicato l’intero pomeriggio della prima giornata congressuale con il monologo scritto e interpretato da Thomas Otto Zinzi e Rosario Iaccarino:

“Passione secondo Tonino – Oltre l’indifferenza” dedicato alla figura di Tonino Sanesi, delegato FIM CISL morto due anni fa in un incidente sul lavoro. E di “Lavoro e Sicurezza” si è parlato anche nella tavola rotonda moderata da Rosario Iaccarino alla quale hanno partecipato Paolo Gentile, sociologo e ergonomo e Carlo Fumagalli, Coordinatore Ambiente e Sicurezza della categoria territoriale.

Sulla crisi del settore elettrodomestico, che sul nostro territorio coinvolge una azienda storica come Candy di Brugherio, è intervenuto il Segretario nazionale FIM, Fabio Bernardini:

“In tutto il settore dell’elettrodomestico oggi viviamo una fase di transizione al pari di quelle che sono le transizioni ecologica, energetica e dell’automotive. Di fatto ci troviamo di fronte a una congiuntura particolare che sta portando tutto il settore dell’elettrodomestico italiano a non essere più competitivo rispetto a quelli che sono, in termini globali, i nostri competitor primari” ha spiegato Bernardini. “Il problema che constatiamo oggettivamente è quello di non riuscire più ad attrarre capitali di investimento esteri, in particolare dal sud est asiatico. Questo diventa un tema di criticità. Gli investimenti in Italia su settori strategici di questo tipo hanno sempre portato all’acquisizione di nuove competenze e tecnologia rispetto a quello che l’Italia, in termini di valore assoluto, riesce ad esprimere. Conseguentemente c'è stato un depauperamento totale del valore della produzione che viene fatta all'interno dei siti. Quello che noi stiamo provando a fare unitamente alle altre organizzazioni sindacali e, in modo più particolare, nei tavoli di crisi con il MIMIT, è creare quelle garanzie che fino ad oggi non sono state mai create rispetto agli investimenti in natura straniera”.