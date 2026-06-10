L’Amministrazione Comunale di Desio sta seguendo con grande attenzione e sensibilità le recenti evoluzioni che interessano lo stabilimento della Flowserve Worthington S.r.l. di via Rossini, da sempre realtà di rilievo per il tessuto produttivo e sociale della nostra comunità.

Crisi Flowserve Worthington, il Comune di Desio incontra azienda e sindacati

Essendo venuto a conoscenza di un momento di delicata transizione aziendale e delle potenziali preoccupazioni legate alle future prospettive occupazionali, il Comune si è prontamente attivato. L’obiettivo primario è quello di comprendere a fondo la situazione, manifestando fin da subito la massima vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie, e confermando il valore che questa storica azienda riveste per il territorio.

In quest’ottica di apertura, l’Amministrazione ha incontrato separatamente sia le rappresentanze sindacali dei lavoratori, sia con i vertici aziendali. Questi colloqui, svoltisi in un clima di reciproco rispetto, sono stati orientati a esaminare il quadro attuale e a verificare l’esistenza di spazi di collaborazione, sinergie o interventi di competenza locale che possano supportare le parti nella ricerca di soluzioni equilibrate e sostenibili per tutti i soggetti coinvolti.

Le parole dell’Amministrazione

“Lo stabilimento di via Rossini rappresenta un patrimonio importante per la nostra città, sotto il profilo sia economico sia umano – spiega l’Amministrazione Comunale – Riteniamo che in momenti del genere il ruolo delle istituzioni sia quello di favorire l’ascolto e la vicinanza. Ci poniamo in una fase di attenta e aperta interlocuzione, con l’auspicio che il dialogo costruttivo tra azienda e parti sociali possa condurre a un percorso condiviso e positivo per il futuro del sito desiano. In questo contesto, confidiamo che con senso di responsabilità vengano esplorate tutte le possibili soluzioni per salvaguardare l’occupazione dei lavoratori”.

L’Amministrazione ha spiegato che continuerà a mantenere i canali di comunicazione costantemente aperti e si è già messa formalmente a disposizione per qualsiasi necessità, adempimento o supporto di propria competenza, che possa risultare utile ad agevolare il confronto e a tutelare il benessere della comunità lavorativa brianzola.