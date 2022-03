Ucraina, in Comune le riunioni per coordinare sostegno e accoglienza

Cesano Maderno

Si cercano persone che possano mettere a disposizione un alloggio o posti letto; presto un conto corrente per le donazioni.

Il Comune di Cesano Maderno coordina la rete di aiuto sul territorio per fornire sostegno e accoglienza ai profughi in fuga dalla guerra in Ucraina.

Crisi in Ucraina, in Comune le riunioni

Per affrontare la crisi in Ucraina, due incontri nel giro di poche ore per coordinare la rete cittadina di aiuti ai profughi. A presiederli il sindaco, Maurilio Longhin, che lunedì pomeriggio ha riunito in Sala Giunta le diverse realtà del volontariato e le organizzazioni che si stanno attivando per offrire supporto e accoglienza. Presenti, oltre agli assessori Celestino Oltolini, Simona Buraschi e Paolo Alberto Vaghi e ai funzionari dei Servizi sociali del Comune, i rappresentanti della Protezione Civile, dell’Associazione San Vincenzo, della Caritas, dell’Associazione Raggio Bianco, dell’Auser, di Croce Bianca, di Assp Spa, dell’Associazione Regalami un Sorriso e, inoltre, della comunità ucraina e delle Parrocchie di Cesano.

In città vivono 413 cittadini dell'Ucraina

Martedì in serata l’incontro con un folto gruppo di cittadini ucraini in rappresentanza della numerosa comunità presente in città. Un momento di ascolto e condivisione dell’emergenza in atto. Sono 413 gli ucraini che già vivono a Cesano Maderno, di cui 115 uomini e 298 donne. L’incontro con la comunità ucraina ha permesso di avere un quadro dei bisogni in relazione alla situazione che si sta creando.

Informazioni e contatti per rispondere all'emergenza

I Servizi sociali stanno diffondendo informazioni e contatti per rispondere all’emergenza. L’appello a contattare il Comune è rivolto sia a chi ha bisogno di aiuto sia a chi vuole dare una mano, per esempio mettendo a disposizione alloggi o attraverso donazioni in denaro.

Questo il testo predisposto per il volantino del Comune:

• Hai bisogno di informazioni o di un aiuto?

• Hai la possibilità di ospitare una famiglia in difficoltà?

• Parli la lingua ucraina e puoi dare un aiuto per le traduzioni?

Per informazioni sugli interventi del territorio è possibile contattare il numero 0362/ 513490 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 oppure scrivendo alla email: servizisociali@comune. cesano-maderno.mb.it

Chi volesse mettere a disposizione un alloggio o posti letto per l’accoglienza, può contattare l’Associazione San Vincenzo al numero 351/7595287 o scrivere alla email: svincesanom@gmail.com

Per le donazioni in denaro il riferimento sarà il conto corrente che il Comune sta aprendo.

Tamponi gratuiti nelle farmacie comunali

I profughi che arrivano in città dall'Ucraina sono chiamati a presentarsi al Comando della Polizia Locale per dichiarare la loro presenza ed avviare le pratiche burocratiche necessarie. C’è anche il tema controlli e vaccinazioni anti-Covid da affrontare: le farmacie comunali gestite da Assp hanno messo a disposizione tamponi gratuiti per chi dovesse presentare sintomi riconducibili al virus.