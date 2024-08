Ancora critiche sull'acqua della piscina comunale

Nuove critiche sulla piscina all'aperto del centro sportivo comunale alla Porada di Seregno. Secondo alcuni utenti nei giorni scorsi l'acqua non era in condizioni adeguate, ma il gestore privato risponde: "Parametri nella norma".

Nuove critiche sulla piscina comunale

"L'acqua è in condizioni pietose, è così torbida che si vede a malapena a pochi metri di distanza". La segnalazione relativa alla vasca esterna è arrivata nei giorni scorsi da alcuni frequentatori dell’impianto natatorio di via Colombo a Seregno, di proprietà comunale e in gestione alla società Sport Plus (in precedenza In Sport). In particolare un abbonato di Meda si è rivolto al Giornale di Seregno dopo una nuotata durante la pausa pranzo.

Le segnalazioni degli utenti

L'utente si è detto "sconvolto" per le condizioni dell'acqua della vasca da cinquanta metri. "Altri nuotatori abituali presenti in piscina mi hanno riferito che nelle settimane scorse l'acqua era peggio e giallognola. E' evidente che il sistema di filtraggio dell'acqua non funziona oppure vanno cambiati i filtri. Sono un frequentatore abituale dell'impianto e non è certo la prima volta che riscontro lo stesso problema". In passato le condizioni della struttura sportiva erano finite anche al centro delle polemiche in Consiglio comunale.

Il gestore: "Parametri nella norma"

Il gestore della piscina, Sport Plus, replica alle critiche avanzate da alcuni utenti precisando che i parametri di balneabilità dell’acqua sono pienamente a norma. "L’impianto nello stato di fatto è quello che ci è stato consegnato e sono in progetto interventi di ammodernamento che richiedono tempi tecnici per essere perfezionati - la premessa della società a cui il Comune ha affidato la gestione della struttura - I parametri igienico-sanitari della vasca rispettano pienamente i limiti stabiliti dalla normativa vigente, così come confermato dai regolari monitoraggi effettuati dall’ente Ats, che non ha mai segnalato condizioni non idonee".