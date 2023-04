Gioco d'azzardo, critiche al nuovo regolamento

Critiche al regolamento per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, di recente approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Seregno. Le esprime un imprenditore dell'intrattenimento, che chiede un incontro al sindaco, Alberto Rossi, e all'assessore al Commercio, Ivana Mariani.

Una richiesta d’incontro con il Comune di Seregno perché il nuovo Regolamento contro il gioco d’azzardo patologico non piace agli operatori delle "macchinette".

"Più che un deterrente per scongiurare gli eccessi del gioco e la ludopatia, è una scure contro chi si muove in questo campo", lamentano gli addetti ai lavori.

La protesta è portata avanti in questi giorni da Armando Cazzaniga, 58enne, imprenditore impegnato da tempo (lo era già il padre) nel settore dell’intrattenimento di bar e locali.

"Seregno ha numeri molto bassi a livello di gioco sul territorio brianzolo - spiega Cazzaniga - Ci sono dei Comuni dove il problema è maggiore, ma non è questo il caso, e ad ogni modo dopo il Covid le slot nei bar hanno diminuito di molto il proprio giro d’affari. La gente ormai gioca soprattutto on line, basti pensare anche all’ultima vincita del Superenalotto: la schedina non è stata giocata in una ricevitoria".