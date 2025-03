Croce Bianca supera gli oltre 10mila servizi in un anno

Quasi diecimila i servizi effettuati, numeri che danno l’idea dell’enorme impegno dei volontari della Croce Bianca di Biassono nel corso del 2024.

I servizi di Croce Bianca

Quello appena passato è stato un anno impegnativo. Il presidente del sodalizio, Luca Mariani, snocciola numeri e dati stilando un bilancio sull’anno appena concluso con uno sguardo al futuro con progetti, idee e soprattutto pronti a mettersi in gioco. Volontari indispensabili non solo per i servizi di emergenza-urgenza ma anche per i servizi secondari. 2.500 sono state le uscite di emergenza-urgenza con prevalenza sui Comuni limitrofi a Biassono, 3.700 i servizi di trasporto e sociali in convenzione con i Comuni di Biassono, Sovico, Vedano al Lambro, 750 i servizi di trasporto verso utenti fragili, 250 in convenzione numero verde Brianza, 2.200 i servizi in convenzione con Asst Brianza per il trasporto di dializzati. A questi numeri si aggiungono i corsi di formazione per reclutare nuove leve: un corso per la formazione dei volontari, una ventina di corsi di formazione di abilitazione per l’uso del defibrillatore (Dae), venti corsi di formazione per la disostruzione pediatrica, 150 ore di formazione interna e di aggiornamento. Per quanto riguarda il parco mezzi la sede di via Mazzini dispone di quattro ambulanze e quattro furgoni attrezzati per il trasporto di persone in carrozzina, oltre a due macchine.

Al centro del sodalizio sempre il volontario

Grazie all’impegno dei suoi 150 volontari, un dipendente, dieci persone che si occupano di amministrazione e uno per il servizio civile (dati anno 2024), la sezione offre un servizio operativo di emergenza, trasporto sanitario, disponibilità di assistenza sanitaria a manifestazioni sportive, formazione nelle scuole, corsi e presenza sul territorio a varie iniziative. Da molti anni la sezione offre il servizio del telesoccorso per quelle persone che vivono sole: viene dato un dispositivo molto semplice alla persona anziana che, in caso di necessità, può attivare il pulsante per contattare i volontari di primo soccorso per l’aiuto. Mettere le persone al centro, fare rete sul territorio ed essere sempre più digitali, sono questi gli obiettivi e i pilastri di Croce Bianca.

Il Servizio Civile

Anche quest’anno, nel quartier generale di via Mazzini, c’è la possibilità di due posti per il Servizio civile, per un’esperienza bella, formativa e indimenticabile, rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni. Chi fosse interessato può contattare la sede entro questa settimana, per tutte le informazioni. La sezione biassonese lancia poi un appello per la ricerca di nuovi volontari: «I servizi sono tanti e le forze si riducono per diversi motivi - spiegano - C’è chi per lavoro non riesce più a fare i turni o per motivi di salute. Ci deve essere sempre un ricambio per assicurare i numerosi servizi che Croce Bianca offre. Siamo una grande famiglia, per chi entra è poi difficile staccarsi. Non è solo fare servizio ma è comunità, aggregazione, amicizia».