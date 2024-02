Croce Rossa, obiettivo nuovi volontari

I volontari sono circa un centinaio e l’obiettivo è aumentare il numero. Anche perché, come rivela il presidente Alberto Marini, «serve quasi un anno per formare un nuovo volontario».

Croce rossa di Nova Milanese: il 2023 un anno di ripartenza

La sezione di Nova Milanese della Croce Rossa guarda con entusiasmo al 2024 promuovendo nuovi corsi per la popolazione. Ma non solo.

«Il 2023 per noi è stato un anno di ripartenza, forse il primo anno in cui la pandemia non si è fatta sentire – spiega il presidente – Un’annata positiva, anche se ora è importante aumentare il numero di volontari che oggi sono un centinaio». Il comitato locale si occupa di servizi sanitari, trasporti per accompagnamento di persone presso enti e ospedali, corsi per l’utilizzo di defibrillatori. «In questo senso ci rivolgiamo a società sportive, aziende o chiunque abbia necessità. Abbiamo fatto un corso a gennaio e ci saranno altre due date a febbraio e marzo, il 24 e il 23 – continua il presidente – In primavera per esempio ci impegneremo a formare il corpo di Polizia Locale e abbiamo organizzato anche corsi per gli istituti comprensivi Margherita Hack e Giovanni XXIII». Tutti i corsi saranno in sede.

Obiettivo nuovi volontari

Anche per gli aspiranti volontari è in programma un corso, in fase di definizione:

«Abbiamo bisogno di forze fresche e dobbiamo considerare che ci vuole poco meno di un anno per formare nuovi operatori. Per via della pandemia abbiamo perso diverse persone, soprattutto i volontari più anziani, che hanno preferito non continuare il proprio percorso. Per questo ci servono volti nuovi, soprattutto giovani – afferma Marini – Abbiamo un servizio di continuità assistenziale con la guardia medica, abbiamo poi attività con l’autodromo di Monza anche se fino ad agosto non saremo impegnati in questo senso per via dei lavori di ristrutturazione».

Immancabile poi la presenza ad eventi e manifestazioni promossi dall’Amministrazione comunale, ma anche quella nelle palestre al fianco dell’Anc di Nova Milanese per le vaccinazioni. «Penso che anche quest’anno saremo presenti. E’ importante esserci non solo quando c’è bisogno» ricorda il presidente.

Nel frattempo la Croce Rossa di Nova Milanese è in rinnovo di convenzione con il Comune: