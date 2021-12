Iniziative

Il comitato locale della Croce rossa è prontissimo a dare il suo contributo per far passare un Natale speciale a tutti i bambini

Croce rossa, tornano l’Albero solidale e Babbo Natale a casa

La Croce rossa di Varedo ha programmato due iniziative natalizie tutte dedicate ai bambini: l’Albero solidale e il Babbo Natale a domicilio. Nonostante il momento difficile a causa della pandemia, il comitato locale è pronto a dare il suo contributo per far passare un Natale speciale a tutti i bambini.

Come lasciare il dono sotto l'albero

Con l’Albero solidale, fino al 20 dicembre, si potrà donare un giocattolo a bambino. Basta acquistarlo, incartarlo e magari scrivere un bel biglietto di auguri. Poi si telefona alla Croce rossa al 335 718 9222 per concordare il momento in cui lasciare il dono sotto l’albero allestito nella sede di via Colombi 31. Tutti i giocattoli donati saranno distribuiti dai volontari insieme alla Caritas di Varedo ai bambini appartenenti alle famiglie da loro assistite.

Per prenotare Babbo Natale

L’altra iniziativa è "Chiama Babbo Natale e le sue renne": basta chiamare entro il 22 dicembre i volontari (al 348 5303037 oppure al 339 8280918) per concordare modalità e tempi di consegna dei regali da parte di Babbo Natale con la sua speciale slitta. I fondi raccolti serviranno a finanziare le iniziative di solidarietà della Cri.