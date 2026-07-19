Crolla un muro perimetrale adiacente a una casa

Lo scricchiolio e poi il crollo: a cadere il muro perimetrale adiacente a una abitazione privata

Il crollo

L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio, poco prima delle 15, a Seveso, in corso Isonzo e nel giro di poco è intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza.

All’arrivo sul posto, il personale dell’APS del distaccamento di Seregno ha provveduto alla verifica dello scenario e alla messa in sicurezza dell’area interessata, al fine di escludere ulteriori situazioni di pericolo.

Fortunatamente, al momento del crollo non erano presenti persone nell’area interessata e non si registrano feriti.