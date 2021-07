Cuccioli cercano casa, ma solo per nove mesi. Poi diventeranno cani guida

Una scelta di cuore. Adottare per nove mesi un cucciolo di labrador o Golden Retriver per poi riaffidarlo al Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate che lo affiderà a chi ne ha davvero bisogno.

Cuccioli cercano casa ma solo per nove mesi

Sono cuccioli speciali quelli che cercano casa. Cuccioli destinati ad essere "gli occhi di chi non vede", diventare insomma cani guida per i non vedenti.

A lanciare l'appello nelle ultime ore è stata proprio l'associazione limbiatese:

" Ricerchiamo urgentemente famiglie desiderose di passare le vacanze di Agosto con uno dei nostri meravigliosi cuccioli. Aiutaci ad Aiutare, adotta un nostro cucciolo per 9 mesi. Entra anche tu nel nostro progetto Puppy Walker" - si legge sulla pagina Facebook.

In cosa consiste il progetto Puppy Walker

Il progetto Puppy Walker consiste dunque nell'adottare temporaneamente un cucciolo e occuparsi della sua socializzazione fino al compimento dell'anno. L'associazione limbiatese provvederà a fornire ai volontari l’istruzione e l’attrezzatura necessaria: un guinzaglio, un collare, una ciotola per il cibo ed una spazzola per la pulizia del mantello. Periodicamente l’affidatario sarà visitato dal personale qualificato che si accerterà dei progressi compiuti e cercherà di risolvere eventuali problemi che dovessero essere sorti fra un controllo e l’altro.

Dopo 10 mesi circa il cane dovrà essere riconsegnato per essere valutato e sottoposto al Programma di Addestramento. I cani che non saranno ritenuti idonei ad accompagnare una persona non vedente, troveranno un’adeguata sistemazione come animali da compagnia.

Come partecipare al progetto

Per diventare affidatario e partecipare così al progetto Puppy Walker è possibile chiamare 02 9964 030 o collegarsi al sito www.caniguidalions.it per compilare il questionario.